Ayasofya’nın ibadete açılması nedeniyle 2 bin kişiye pilav ikram edildi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Ayasofya’nın 86 yıl sonra cami olarak ibadete açılması dolayısıyla mevlit okutuldu, 2 bin kişiye pilav ikram edildi.

AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanlığınca Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması dolayısıyla Kara Mustafa Paşa Camiinde mevlit okutuldu, akabinde 2 bin kişiye pilav ikram edildi. Okutulan Mevlid-i Şerifte sosyal mesafenin korunduğu gözlenirken, cami girişinde Pazaryeri Belediyesi ekipleri cemaate maske verilerek dezenfektan sıkıldı. Mevlid-i şerif sonrası cami cemaatine Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan tarafından pilav ikram edildi.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum"

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Ayasofya’nı n 86 yıl sonra cami olarak ibadete açılması nedeni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, "AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı olarak ilçemizde Mevlid-i Şerif okuttuk. Ayasofya’nın cami olması sebebiyle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ayasofya’nın cami olması nedeni ile düzenlediğimiz mevlide herkes teşrif etti, herkes den Allah razı olsun Allah kabul etsin” dedi.