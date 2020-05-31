Ayaş’ta halkın yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında Ayaş ilçesinde detaylı dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Ayaş’ta vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ya da ziyaret ettiği Ayaş Kaymakamlığı, Devlet Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi, Halk Eğitim Merkezi, İlçe Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince dezenfekte edildi. Büyükşehir ekipleri, dış mekanlarda da ekolojik atomizer araçlarıyla dezenfeksiyon yaptı. İlçe ilçe dolaşan Ankara zabıtası da çarşı ve pazarlarda vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyararak, ücretsiz maske dağıttı.

Ayaş pazar alanında esnaf ve vatandaşa ücretsiz maske dağıttıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, “Bu zorlu süreçte bu hafta da Ayaş ilçemizde esnafımızın ve vatandaşımızın yanında yer aldık. İlçe Emniyet, Jandarma, Devlet Hastanesi, Halk Eğitim Merkezi gibi kurumları hem dezenfekte ettik hem de buralarda maske dağıtımımız oldu. Pazar alanında da vatandaşlarımıza ve esnafımıza maske dağıtımı gerçekleştirdik. Bu zorlu süreci yeneceğimizi umut ediyoruz” dedi.

Pazarcı esnafı Fatma Taşdemir ve Serdar Heptaş, dezenfeksiyon çalışmaları ile maske dağıtımı için teşekkür etti.

