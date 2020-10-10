YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. AYB Başkanı Özdemir, arıcıları uyardı

AYB Başkanı Özdemir, arıcıları uyardı

AYDIN HABERLERİ  | 10.10.2020 16:27 | Son Güncelleme

Aydın İli Arı Yetiştiricileri Birliği (AYB) Başkanı Ayhan Özdemir, 2020 yılı arıcı desteklemeleri ile ilgili sosyal medya üzerinden üreticileri kandırmaya yönelik paylaşım yapanlara itibar edilmemesine dikkat çekerek, arıcıların bu dönemde uyanık olmaları gerektiğini ifade etti.

AYB Başkanı Özdemir, arıcıları uyardı

Aydın İli Arı Yetiştiricileri Birliği (AYB) Başkanı Ayhan Özdemir, 2020 yılı arıcı desteklemeleri ile ilgili sosyal medya üzerinden üreticileri kandırmaya yönelik paylaşım yapanlara itibar edilmemesine dikkat çekerek, arıcıların bu dönemde uyanık olmaları gerektiğini ifade etti. Arıcılık konusunda tek yetkili sivil toplum kuruluşunun Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği olduğunu ifade eden Özdemir, arıcıların mağdur olmamaları için bakanlığın verdiği süre içerisinde destek başvurularını yapmalarını istedi.
2020 yılı arıcı desteklemeleri konusunda farklı kurum veya kişilerin yanlış bilgilendirmeler yaptığına dikkat çeken Özdemir; “Bilindiği üzere Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2020 yılı Arıcılık Destekleme Başvuruları arı kovanı destekleri ile ilgili duyuru gönderdi. Bu duyuruda arıcılar bağlı bulundukları birliklere başvurarak AKS’den alınan destekleme başvuru dilekçesini üyesi oldukları yetiştirici, üretici örgütlerine bilgilerinin doğruluğunu beyan ederek onaylatmaları, onaylı başvuru dilekçelerini arılarının bulunduğu il, ilçe müdürlüklerine 30 Ekim 2020 tarihine kadar başvurmaları gerektiğine vurgu yapılmasına rağmen bakanlık tarafından yetkilendirilmemiş bazı kurum ve kişiler tarafından sosyal medyada yanlış bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu konu da arıcılarımızı uyanık olmaya ve bu şekildeki beyanlara itibar etmemelerinin kendi menfaatine olduğunu düşünüyorum. Tarım Bakanlığının 5996 sayılı tarım kanuna göre arıcılık konusunda tek yetkili sivil toplum kuruluşu Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği ve ona bağlı il birlikleridir. Bunun haricinde başka yetkili yoktur. Bütün arıcılarımızın mağdur olmamaları için ’Söz uçar, yazı kalır’ düsturu doğrultusunda bakanlıkça verilen süre içerisinde arıcılarımızın mutlaka başvurularını yaparak ileriki dönemde mağdur olmamalarını istiyorum” dedi.

AYB Başkanı Özdemir, arıcıları uyardı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
En Çok Okunan Yerel Haberler
Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını Açıkladı
Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını Açıkladı
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Şırnak'ta hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti
Şırnak'ta hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti
Uzman Dr. Ubeydullah Dalmış; epilasyon yaptırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu
Uzman Dr. Ubeydullah Dalmış; epilasyon yaptırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu
GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan eski polislerden 8'ine daha adli kontrol
GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan eski polislerden 8'ine daha adli kontrol

Aydın Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
05:45
Sabah
07:05
Öğle
13:01
İkindi
16:13
Akşam
18:46
Yatsı
20:01

Aydın Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Cengız Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Türkmen Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Büyükşehir Yukarı Yakacık Mahallesi’nde yol çalışması yaptı
Büyükşehir Yukarı Yakacık Mahallesi’nde yol çalışması yaptı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
ATB, Aydın Memecik Zeytini Coğrafi İşaret Tescili’ni aldı
ATB, Aydın Memecik Zeytini Coğrafi İşaret Tescili’ni aldı
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.