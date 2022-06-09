YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Aybüke öğretmen, şehit düştüğü yerde ve görev yaptığı okulda anıldı

Aybüke öğretmen, şehit düştüğü yerde ve görev yaptığı okulda anıldı

09.06.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aybüke öğretmen, şehit düştüğü yerde ve görev yaptığı okulda anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için şehit düştüğü yerde ve görev yaptığı okulda anma programı düzenlendi.

İlk görev yeri olan Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın için anma töreni yapıldı.

Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Uğur Aslan, kurum amirleri, öğretmenler ve vatandaşların katılımıyla öğretmen Aybüke'nin şehit düştüğü Tepecik Mahallesi Şehit Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'ne kırmızı güller bırakıldı, İlçe Müftü Vekili Sait Kızıl tarafından dua edildi.

Daha sonra şehit öğretmenin görev yaptığı Şehit Aybüke Yalçın Anadolu Lisesini ziyaret eden Güngör ve beraberindekiler, Aybüke Yalçın'ın ilk maaşıyla aldığı enstrümanların bulunduğu müzik sınıfını gezdi, Şehit Aybüke Öğretmen Köşesine kırmızı gül bıraktı.

Okulun müzik öğretmeni Batuhan Güven'in çaldığı piyano eşliğinde öğrenciler şehit öğretmenin severek söylediği Mağusa Limanı türküsünü seslendirdi.

Eyyüp Güngör, Yalçın'ın ilk göreve başladığında birçok idealinin olduğunu söyledi.

Şehit olmasına rağmen arkasında müziği seven gençler bıraktığını belirten Güngör, "Biz de bu düşünceyle öğretmenimizin anısını yaşatmak için okulumuza bir müzik atölyesi kazandırdık. Burada nice Şenay Aybüke öğretmenler yetişecek. Ona layık olacağız inşallah. Rabbim şehadetini kabul etsin." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Batman Valisi Şahin AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıBatman Valisi Şahin AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Muğla'da otomobilin çarptığı kadın öldü, kocası ağır yaralandıMuğla'da otomobilin çarptığı kadın öldü, kocası ağır yaralandı
Sivasspor'un yeni transferi Murat Paluli forma için iddialı konuştu:Sivasspor'un yeni transferi Murat Paluli forma için iddialı konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Batman

Batman Namaz Vakitleri 9 Haziran Perşembe

İmsak
02:59
Sabah
04:46
Öğle
12:20
İkindi
16:13
Akşam
19:43
Yatsı
21:23
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.