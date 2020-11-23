Aybüke öğretmenin babası Yalçın: "Öğretmenliği çok severek, isteyerek yapan bir evladımızdı"

Batman'ın Kozluk ilçesinde, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan babası Sadık Yalçın, onsuz geçirdiği 4. Öğretmenler Günü'nde kızını anlattı.

Karabük Üniversitesinden (KBÜ) yapılan açıklamaya göre, öğrencileri kabulünde konuşan baba Yalçın, kızının çocukluğundan beri çok hareketli, renkli, sevecen ve arkadaşlarıyla iyi geçinen, uyumlu biri olduğunu, öğretmenlik mesleğini küçük yaşlardan itibaren çok istediğini belirtti.

Müziğe ve öğretmenliğe çocuk yaşlardan itibaren hevesli olduğunu, bu iki hevesine de ulaştığını anlatan Yalçın, "2016 yılında Batman ili Kozluk ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne tayin oldu. Ataması gerçekleştiğinde ben dışarıdaydım, heyecanla beni aradı. Biz de heyecanla eve geldik, birbirimizi tebrik ettik, sarıldık. Kendisi de sosyal medyada, 'Öğretmen oldum ben.' diyerek bu güzel anı paylaşmış. Sonradan gördük. Öğretmenliği çok severek, isteyerek yapan bir evladımızdı." ifadelerini kullandı.