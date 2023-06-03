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Ayça Ayşin Turan derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti! 'Her seferinde daha seksi'

03.06.2023 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Ayça Ayşin Turan iddialı ve cesur tarzıyla sık sık gündem oluyor. Son olarak Ada Masalı dizisinde canlandırdığı Haziran karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ayça Ayşin Turan bu defa derin göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti. Ünlü ismin son paylaşımına beğeni yağdı.

Ayça Ayşin Turan derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti! 'Her seferinde daha seksi'

Alp Navruz ile ayrılığının ardından adı Murat Boz ve Umut Evirgen ile aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan sosyal medyadaki iddalı tarzıyla gündemden düşmüyor. 30 yaşındaki ünlü isim bu defa derin göğüs dekolteli pozlarıyla adından söz ettirdi.

Siyah saten bir elbise giyen Ayça Ayşin Turan göğüs ve göbek dekolteli tarzıyla takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme sosyal medyada; 'En güzelsin', 'Ay gibisin', 'Aşırı güzelsin', 'Tarzın mükemmel', 'Muhteşem görünüyorsun', 'Kesinlikle dünyanın en güzel kadınısın', 'Her seferinde daha seksi' gibi yorumlar yapıldı.

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Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de Sinop'ta dünyaya geldi. Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı.

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Ayça Ayşin Turan, 2011-2012 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Türk yapımı Dinle Sevgili adlı günlük dizide Gülfem rolüyle tanındı.

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2014 yılında Karagül adlı dizide Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli filminde Zeliş karakterine hayat verdi.

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Karagül dizisinden sonra 2016-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem adlı dizilerde başrolde oynadı. 2018 yılında yayınlanmaya başlayan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandırdı.

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Zemheri dizisinde başrol oyuncusu olarak "Firuze" karakterine hayat verdi. Ekim 2020 tarihinde başlayan Arıza dizisinde başrol olan "Halide" rolü ile izleyicisinin karşısına çıktı.

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15 Haziran 2021 tarihinde yayına başlayan ve 11 Aralık 2021 tarihinde sona eren Ada Masalı adlı dizide başrol olan "Haziran Sedefli" karakterini canlandırdı.

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