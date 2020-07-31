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Aycan Yanaç, Gaziantep Algspor yolunda

GAZİANTEP HABERLERİ  | 31.07.2020 12:01 | Son Güncelleme

2019-2020 sezonunun lig birincisi ve Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak olan Gaziantep ALGSPOR, milli futbolcu Aycan Yanaç’ın transferi için harekete geçti.Gaziantep ALGSPOR ile anlaşmasının an meselesi olan Aycan Yanaç için Kulüp Başkanı Ali Gözcü, yönetim ve teknik heyet toplandı.

Aycan Yanaç, Gaziantep Algspor yolunda

2019-2020 sezonunun lig birincisi ve Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak olan Gaziantep ALGSPOR, milli futbolcu Aycan Yanaç’ın transferi için harekete geçti.
Gaziantep ALGSPOR ile anlaşmasının an meselesi olan Aycan Yanaç için Kulüp Başkanı Ali Gözcü, yönetim ve teknik heyet toplandı. Aycan Yanaç’ın Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediği ve takımada katkı sağlayacağı göz önünde bulundurularak Transferden Sorumlu Sportif Direktörü Suat Özcan’a yetki verildi. Aycan transferinin ise taraftarlarda heyecan oluşturduğu ve bu transferi istedikleri gözlendi.

Aycan Yanaç, Gaziantep Algspor yolunda

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