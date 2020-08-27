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Ayçiçeği hasat etkinliği

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 27.08.2020 12:34 | Son Güncelleme

Kırklareli’ye bağlı Kavaklı beldesinde bulunan bir ayçiçeği tarlasında hasat etkinliği düzenlendi.Kırklareli merkez Kavaklı beldesinde Mustafa Şimşek isimli çiftçiye ait ayçiçeği tarlasında hasat etkinliği düzenlendi.

Kırklareli’ye bağlı Kavaklı beldesinde bulunan bir ayçiçeği tarlasında hasat etkinliği düzenlendi.
Kırklareli merkez Kavaklı beldesinde Mustafa Şimşek isimli çiftçiye ait ayçiçeği tarlasında hasat etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ali Doğan, Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Kırklareli Ziraat Odasından Tarım Danışmanı Gökhan Kayan, Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, Kırklareli Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatif Müdürü Hakan Gürsu, teknik personel ve üreticiler katıldı.
Etkinlikte söz alan Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel, Kırklareli’nin ayçiçeği üretimi açısından ülkede önemli bir payı olduğunu hatırlattı. Özel, “İlimizdeki ayçiçeği hasadı hızla devam ediyor ve üretim alanlarımızda yarısının hasat işlemleri tamamlandı. Yağış alma durumuna göre verim bölgesel olarak değişiklik gösteriyor. Sulama yapabilen üreticilerin ürünlerinde verim durumu iyi” diyerek, etkinliğe ev sahipliği yapan üreticilere ve Kırklareli’deki tüm üreticilere bol ve bereketli bir hasat dileklerini ifade etti.
Üretici Mustafa Şimşek’in tarlasında yaptığı bakım ve bitki besleme işlemleri hakkında katılımcılara bilgiler vermesinden sonra hasat işlemi gerçekleştirildi.

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