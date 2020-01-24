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Ay’dan CHP’lilere sert tepki

ADANA HABERLERİ  | 24.01.2020 17:44 | Son Güncelleme

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, CHP Adana milletvekilleri ve yöneticilerinin, günlerdir İncirlik ve Temsa üzerinden ’işçi dostu’ görüntüsü vermeye çalıştıklarını ifade ederek, "Mağduriyetler üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışan bu zihniyeti kınıyorum" dedi.Başkan Ay, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Yönettikleri belediyelerde, özellikle Adana’da binlerce işçi kardeşimizi kapının önüne koyan bu zihniyet, utanmandan ’işçilerimizin yanındayız’ diyor.

Ay’dan CHP’lilere sert tepki

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, CHP Adana milletvekilleri ve yöneticilerinin, günlerdir İncirlik ve Temsa üzerinden ’işçi dostu’ görüntüsü vermeye çalıştıklarını ifade ederek, "Mağduriyetler üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışan bu zihniyeti kınıyorum" dedi.
Başkan Ay, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Yönettikleri belediyelerde, özellikle Adana’da binlerce işçi kardeşimizi kapının önüne koyan bu zihniyet, utanmandan ’işçilerimizin yanındayız’ diyor. Amaçları belli, dikkatleri başka yöne çevirip, binlerce işçiyi işinden etmelerinin konuşulmasını istemiyorlar. CHP milletvekilleri ve yöneticileri, siyasi ahlaktan uzak bir hareketle, çok vicdani bir meselede bile siyasi rant devşirme peşindeler. İşçi kardeşlerimizin mağduriyetini bu şekilde suistimal etmeleri, utanç verici bir harekettir" ifadelerini kullandı.
Mehmet Ay, şöyle devam etti:
"CHP milletvekilleri, belediye başkanları ve yöneticilerine sesleniyorum. Kazandığınız belediyelerde binlerce kişiyi işten çıkardınız, binlerce insanın ekmeğine sebep oldunuz. Bu insanlar işçi değil miydi? Belediyelerdeki işçi kıyımı meselesinde de, Temsa ve İncirlik’teki meselede de işçi kardeşlerimizin yanındayız. Bu meselelere, CHP’nin yaptığı gibi hiçbir zaman, ayrımcı ve ötekileştirici bir tavırla yaklaşmayacağız."
Konunun takipçisi olduklarını da belirten Başkan Ay, şunları kaydetti:
"Biz, tek bir işçi kardeşimizin işsiz kalmaması için canla başla, samimiyetle mücadele ediyoruz. Girişimlerimizi bu çerçevede yapıyoruz. Tüm işçilerimiz için konuyu yakından takip ediyoruz. Biliyoruz buna ihtiyacınız var, her meseleyi siyasi şov malzemesi yapıyorsunuz. Size tavsiyem, işçiler üzerinden, ekmek üzerinden şov yapmayın. Bir taraftan binlerce kişiyi işinden edip, diğer taraftan ’işçilerimizin yanındayız’ demeniz, tam bir siyasi pişkinlik örneği. CHP milletvekilleri, belediye başkanları ve yöneticileri, işçilere bakış açıları konusunda flu alan bırakmadılar. İşçi ayrımı yaptıklarını net bir şekilde ortaya koydular. Bir yandan işçi kıyımı yapıp, diğer yandan ’işçi dostuyuz’ diyorlar. Bu tedavisi olmayan hastalıklı bir bakış açısı. İşçiler konusunda samimi olduğunuzu iddia ediyorsanız, buyurun size fırsat. Yönettiğiniz belediyelerde işten çıkardığınız insanları tekrar işe alın. Bunu yapmadığınız sürece işçi meselesi üzerinden yaptığınız her hareket, samimiyetsiz bir tavır olarak görülecektir. İşinden ettiğiniz binlerce kişinin işe iadesini yapmayacaksanız, ellerinizi işçi kardeşlerimizin üzerinden çekin. AK Parti olarak işçi kardeşlerimizin her zaman yanında olacak, dertlerini derdimiz bileceğiz. Onlar üzerinden siyasi şov yapılmasına da asla izin vermeyeceğiz."

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