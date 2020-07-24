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Aydem, 24 Temmuz’da gazetecilere faaliyetlerini anlattı

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.07.2020 16:52 | Son Güncelleme

Enerji üretimi, dağıtımı ve perakende alanlarında faaliyet gösteren Türkiye’nin öncü entegre grubu Aydem Holding, tüm şirketlerini Aydem Enerji çatısı altında topladı.Enerji sektöründe 40 yıllık köklü geçmişinden aldığı güçle ülkemizin sürdürülebilir geleceğine katkı koymayı devam ederek, yeni kurumsal kimliği ve yönetim anlayışıyla ilkleri başarmaya ve öncü rolünü sürdürmeye kararlılıkla sürdürecektir.Yenilenebilir enerjiyi ve insanı odağına alarak, 12 bin çalışanıyla 5 milyon müşterisine kesintisiz hizmeti öncelikli görev saymaktadır.

Enerji üretimi, dağıtımı ve perakende alanlarında faaliyet gösteren Türkiye’nin öncü entegre grubu Aydem Holding, tüm şirketlerini Aydem Enerji çatısı altında topladı.
Enerji sektöründe 40 yıllık köklü geçmişinden aldığı güçle ülkemizin sürdürülebilir geleceğine katkı koymayı devam ederek, yeni kurumsal kimliği ve yönetim anlayışıyla ilkleri başarmaya ve öncü rolünü sürdürmeye kararlılıkla sürdürecektir.Yenilenebilir enerjiyi ve insanı odağına alarak, 12 bin çalışanıyla 5 milyon müşterisine kesintisiz hizmeti öncelikli görev saymaktadır. Yenilikçi fikirlerle çözüm odaklı hizmet anlayışını elektrik üretim, dağıtım ve perakende alanındaki faaliyetlerin tümünde yaygınlaştırarak, geleceğe değer katmayı amaçlıyor.
Aydem Holding; tek çatı altında topladığı Yenilenebilir Enerji, ADM ve GDZ Dağıtım, Aydem ve Gediz Perakende, Parla Solar Güneş Paneli ve Hücre Üretimi, Termik Santralleri, Elsan ve Tümaş şirketleriyle daha büyük sorumluluklar üstlenerek, ülkemizin mutluluğu ve halkımızın refahını artırmayı temel bir sorumluluk kabul ediyor.

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Sabah
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Öğle
13:15
İkindi
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Akşam
20:27
Yatsı
21:59

Denizli Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Hasibe Kartoğlan Eczanesi
Merkezefendi
Hazar Eczanesi
Merkezefendi
Melek Eczanesi
Merkezefendi
Nergis Eczanesi
Merkezefendi
Alpler Eczanesi
Pamukkale
Dilek Eczanesi
Pamukkale
Saraçoğlu Eczanesi
Pamukkale
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