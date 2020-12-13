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Aydem Enerji’nin 4 şirketi Ekonomist 500 sıralamasına girdi

AYDIN HABERLERİ  | 13.12.2020 17:36 | Son Güncelleme

Ekonomist Dergisi’nin her yıl gerçekleştirdiği "Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasında 4 şirket ile kendisine yer bulunan Aydem Enerji, büyük bir başarıya imza attı.Ekonomist Dergisi’nin her yıl gerçekleştirdiği "Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasının bu yılki sonuçları belli oldu.

Aydem Enerji’nin 4 şirketi Ekonomist 500 sıralamasına girdi

Ekonomist Dergisi’nin her yıl gerçekleştirdiği "Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasında 4 şirket ile kendisine yer bulunan Aydem Enerji, büyük bir başarıya imza attı.
Ekonomist Dergisi’nin her yıl gerçekleştirdiği "Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasının bu yılki sonuçları belli oldu. Merkezleri İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki kentlerde bulunan şirketlerin 2019 yılı verileriyle hazırlanan listede, Aydem Enerjiden 4 şirket sıralamada yer aldı.
Aydem Perakende geçtiğimiz yıl 9. olduğu sıralamada iki basamak atladı ve 7. sıraya yükseldi. ADM Elektrik Dağıtım AŞ, 49.sıradan 77. Sıralama gelirken, Aydem Yenilenebilir Enerji 80. Sırada yer aldı. Yatağan Termik Üretim AŞ ise 134.s ıradan 96 sıraya yükseldi
Enerji sektörü sıralamasında Aydem Perakende 1.nci olurken, 5.sırayı ADM Elektrik Dağıtım, 6.sırayı Aydem Yenilenebilir Enerji, 7.sırayı da Yatağan Termik Üretim Enerji şirketleri paylaştı.

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