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Aydem Perakende’den vadesi geçmiş elektrik borçlarına taksit imkanı

AYDIN HABERLERİ  | 10.10.2020 16:10 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önde gelen enerji grubu Aydem Enerji’nin bir kuruluşu olan Aydem Perakende, pandemi döneminde elektrik borcunu ödeyemeyen müşterileri için için taksit imkanı sunacak.

Aydem Perakende’den vadesi geçmiş elektrik borçlarına taksit imkanı

Türkiye’nin önde gelen enerji grubu Aydem Enerji’nin bir kuruluşu olan Aydem Perakende, pandemi döneminde elektrik borcunu ödeyemeyen müşterileri için için taksit imkanı sunacak. 12-16 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılabilecek başvurular ile 1 Ağustos 2020 öncesi dönemlere ait vadesi geçmiş borçlara taksitli ödeme kolaylığı sağlayacak.

Kredi kartı ile taksitli ödeme yapacak müşteriler, işlemlerini web sitesindeki online işlemler sayfasından yapabileceği gibi Müşteri İlişkileri Merkezleri’nden (MİM) de gerçekleştirebilecekler. Kredi kartı dışında taksitlendirme talebi olan müşteriler ise MİM’lere bizzat başvurarak taksitlendirme yapabilecekler. Pandemi döneminde elektrik borçlarını ödemekte zorluk çeken müşterilere bu uygulama ile 5 aya kadar vade seçeneği veya kredi kartına 9 aya varan taksitli ödeme imkanı sunulacak. Görevli elektrik tedarik şirketi olarak İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere Ege Bölgesi’nde ve Türkiye genelinde yaklaşık 5 milyon müşteriye elektrik tedariki sağlayan Aydem Perakende, böylece Türkiye’nin pandemi mücadelesine de önemli bir katkı sağlamış olacak.

Aydem Perakende’den vadesi geçmiş elektrik borçlarına taksit imkanı

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