YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Aydem ve Gediz Elektrik’ten elektrik kesmeme kararı

Aydem ve Gediz Elektrik’ten elektrik kesmeme kararı

İZMİR HABERLERİ  | 29.03.2020 10:00 | Son Güncelleme

Aydem ve Gediz Elektrik, korona virüs salgını yüzünden mağduriyetleri önlemek amacıyla 30 Nisan tarihine kadar borçlarına istinaden evlerin elektriğini kesmeme kararı aldı.Ege Bölgesinde Aydem ile Aydın, Denizli, Muğla’da; Gediz Elektrik ile İzmir ve Manisa’da hizmet veren Aydem Enerji, bu kararıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Enerji kesintisi yapılmaması’’ yönündeki çağrısına da olumlu karşılık vermiş oldu.

Aydem ve Gediz Elektrik’ten elektrik kesmeme kararı

Aydem ve Gediz Elektrik, korona virüs salgını yüzünden mağduriyetleri önlemek amacıyla 30 Nisan tarihine kadar borçlarına istinaden evlerin elektriğini kesmeme kararı aldı.
Ege Bölgesinde Aydem ile Aydın, Denizli, Muğla’da; Gediz Elektrik ile İzmir ve Manisa’da hizmet veren Aydem Enerji, bu kararıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Enerji kesintisi yapılmaması’’ yönündeki çağrısına da olumlu karşılık vermiş oldu. Aydem ve Gediz Elektrik şirketlerinden yapılan açıklamada, "Küresel salgın nedeniyle kritik bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde toplumsal dayanışmayı çok önemsiyoruz. Yaşadığımız zor dönemde tüm zamanını evinde geçiren vatandaşlarımızı düşünüyoruz. ’Evde kal’ çağrısının ülkemizin ve halkımızın geleceği açısından hayati önem taşıdığının bilinciyle hareket ediyoruz. Kurumsal kültürümüzden kaynaklanan toplumsal duyarlılığımızın gereği olarak bu uygulamamızı halkımıza duyurmayı görev sayıyoruz" denildi. Aydem ve Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin açıklamasında ayrıca abonelerin borçlarını ödeyebilmesini kolaylaştırmak amacıyla taksitlendirme yapıldığı belirtildi. Elektrik borcu bulunan aboneler, online işlemlerden taksitlendirme uygulamasından yararlanabilecekler. Borçlar, kredi kartına 9 aya kadar varan sürelerde taksitlendirilebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilirBilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilir
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Güneşli hava fındığı erken uyanmasına neden oldu

Güneşli hava fındığı erken uyanmasına neden oldu

İzmir Namaz Vakitleri 29 Mart Pazar

İmsak
05:31
Sabah
06:54
Öğle
13:21
İkindi
16:53
Akşam
19:39
Yatsı
20:56

İzmir Nöbetçi Eczaneler29 Mart Pazar

Ufkum Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Feyza Eczanesi
Balcova
Sevgül Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Bağdatoğlu Eczanesi
Bayrakli
Eskişehir Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmir’de Pandemi Kurulu oluşturuldu

İzmir’de Pandemi Kurulu oluşturuldu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.