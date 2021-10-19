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Aydem ve Gediz Perakende tasarruf sağlayan enerji izleme ürünlerini tanıttı

19.10.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydem ve Gediz Perakende tasarruf sağlayan enerji izleme ürünlerini tanıttı

Aydem Perakende ve Gediz Perakende'nin kurumsal işletmelere yönelik geliştirdiği enerji izleme çözümleri ile müşteriler enerji maliyetlerini yönetebiliyor, operasyonel verimliliklerini artırıyor ve enerji tasarrufu sağlıyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, enerji izleme ürünleri ile aydınlatma ekipmanları, iklimlendirme sistemleri, soğutma dolapları, asansörler, yürüyen merdivenler gibi işletmelerde bulunan farklı cihaz ve sistemlerin enerji tüketimleri toplam veya ayrı ayrı yönetilebiliyor.

Aydem Perakende ve Gediz Perakende, müşterilerinin enerji maliyetlerini yönetmelerini, operasyonel verimliliklerini artırmalarını ve enerji tasarrufu yapmalarını kolaylaştıran enerji izleme çözümlerini tanıttı.

Hem mobil hem de internet tabanlı olarak kullanılabilecek uygulama sayesinde tüketim ve tasarruflar anlık olarak izlenebildiği gibi daha sonra analiz edilebilmek için kaydedilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürü Serdar Marangoz, esnaf ve kobilerin sadece enerji izleme modülünü kullanarak ayda yüzde 20'ye varan enerji tasarrufu sağlayabileceklerini belirterek, "Özellikle iklimlendirme ve aydınlatma sistemleri için tasarladığımız uzaktan kontrol modülü ile tasarruf oranı daha da artacak. Sanayi kuruluşlarımız için her firmanın kendi ihtiyaçlarına özel geliştireceğimiz çözüm paketleri ile müşterilerimiz, enerji tüketimlerinin kontrolünü kendileri sağlayacak ve aynı zamanda yüksek miktarda enerji tasarrufu yapacaklar." ifadelerini kullandı.

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