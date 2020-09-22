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Aydem ‘Yenilebilir Enerji, Sıfır Atık’ belgesi aldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 22.09.2020 11:25 | Son Güncelleme

Aydem Enerji’nin yenilenebilir alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Göktaş-1, Göktaş-2, Mentaş ve Toros Hidroelektrik Santralleri için “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı projenin öncülerinden biri oldu.Türkiye’de yenilenebilir enerji üretiminin önemli oyuncularından biri olan Aydem Yenilenebilir Enerji, sürdürülebilirlik politikası doğrultusunda çevre alanındaki çalışmalarını ve yatırımlarını hızlandırdı.

Aydem ‘Yenilebilir Enerji, Sıfır Atık’ belgesi aldı

Aydem Enerji’nin yenilenebilir alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Göktaş-1, Göktaş-2, Mentaş ve Toros Hidroelektrik Santralleri için “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı projenin öncülerinden biri oldu.

Türkiye’de yenilenebilir enerji üretiminin önemli oyuncularından biri olan Aydem Yenilenebilir Enerji, sürdürülebilirlik politikası doğrultusunda çevre alanındaki çalışmalarını ve yatırımlarını hızlandırdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Yönetmeliği’nde yer alan, santrallerde israfın önlenmesi, atık toplama alanlarının oluşturulması, çalışanlara çevre ile ilgili eğitimler verilmesi gibi önemli sorumlulukları yerine getiren Aydem Yenilebilir Enerji’nin Adana’daki 4 santrali, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “Sıfır Atık Belgesi”ne layık görüldü. Türkiye’nin ilk özel hidroelektrik santralini hizmete alan ve sektörde birçok ilke imza atan Aydem Yenilenebilir Enerji, Sıfır Atık Projesi’nde de öncülük eden kurumlar arasında yer aldı.

Aydem Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ’den yapılan açıklamada, “Sıfır Atık Projesi’’yle israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atıkların yerinde toplanarak kaynağında geri kazanımının sağlanması ve böylece çevrenin korunmasının amaçlandığı vurgulanarak, “’Toplumsal ve çevresel sorumluluğumuzun bilinciyle ve duyarlılığıyla hareket ediyoruz’’ denildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca; çevreyi ve toplumu gözeterek atık yönetim felsefesini benimseyen kurumlara bu belgenin verildiğinin belirtildiği açıklamada, 2021 yılı sonuna kadar, diğer 21 yenilenebilir enerji santrali için de Sıfır Atık Belgesi’ni almayı planladıklarını duyuruldu. Açıklamada daha sonra şu görüşlere yer verildi:

‘’Şirket olarak geçtiğimiz şubat ayında dünyanın en büyük sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak gelecek için önemli bir adım atmıştık. Çevresel hassasiyetlere karşı duyarlı bir şirket olarak, santrallerimiz için Sıfır Atık Belgesi’ni almak bu sürecin değerli bir aşamasıdır. Amacımız toplumun ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeten uygulamaları kararlılıkla gerçekleştirmektir”

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