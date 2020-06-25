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Aydem’den elektrik fatura borçlarına 9 taksit imkanı

AYDIN HABERLERİ  | 25.06.2020 10:49 | Son Güncelleme

Aydın, Denizli, Muğla’da hizmet veren Aydem Elektrik Perakende ve İzmir, Manisa’da hizmet veren Gediz Elektrik Perakende, pandemi döneminde elektrik faturalarını ödeyemeyen müşterileri için kredi kartına 9 aya varan taksitle fatura ödeme imkanı sunuyor.

Aydem’den elektrik fatura borçlarına 9 taksit imkanı

Aydın, Denizli, Muğla’da hizmet veren Aydem Elektrik Perakende ve İzmir, Manisa’da hizmet veren Gediz Elektrik Perakende, pandemi döneminde elektrik faturalarını ödeyemeyen müşterileri için kredi kartına 9 aya varan taksitle fatura ödeme imkanı sunuyor. Bu imkandan yararlanmak isteyen müşteriler, Müşteri İlişkileri Merkezlerinden veya Online İşlemlerden kolaylıkla taksitlendirme işlemi yapabilecek.
Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa illerinde elektrik tedarik faaliyetlerini sürdüren ve beş milyon müşterisine hizmet sunan Aydem ve Gediz Elektrik Perakende, içinde bulunulan zorlu dönemde müşterilerine önemli bir kolaylık sağlıyor.
Aydem’den yapılan açıklamada, Haziran ayında başlayan normalleşme sürecinin kademeli şekilde 1 Temmuz 2020 itibarıyla tamamlanacağı ve enerji sektörünün eski işleyişine geçeceği belirtilerek, Kovid-19 döneminde elektrik faturalarını ödeyemeyen müşterilerin 1 Temmuz’dan önce Müşteri İlişkileri Merkezleri’nden veya Online İşlemler üzerinden fatura borçlarını kredi kartına 9 aya varan taksitlendirmeyle ödeyebilecekleri vurgulandı.

Aydem’den elektrik fatura borçlarına 9 taksit imkanı

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