Aydemir: ‘Allah hayırlı ve uğurlu kılsın’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Yerli ve milli enerjide tarihi bir dönüm noktasının yaşanmasını sağlayan, Türkiye’nin enerjide kendine yeterli bir ülke olması yolunda bir miladı başlatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a milletçe minnettarız. Allah hayırlı ve uğurlu kılsın’ dedi.

‘Niyet hayır olunca’

Türkiye’nin son 18 yılda hayata dair her alanda olduğu gibi enerjide de tarihi bir süreç yaşadığı, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nden Mavi Akım’a değgin küresel boyutlu tüm enerji projelerinde Türkiye’nin bir enerji merkezi haline geldiğini ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Karadeniz’de doğalgaz keşfi, cumhuriyet tarihimizin en devasa yerli ve milli projesidir. Türkiye’de AK dönemle başlayan yerli ve milli anlayış, Dünya lideri ülkeleri arasına girme hedefi hayırlı bir sonuç vermiş, ülkemiz için tarihi bir başlangıç kaydedilmiştir. Bizim ecdadımıza ait olan ‘Niyet hayır, akıbet hayır’ sözü tecelli etmiş; milleti, devleti için hayır niyetini ufuk olarak belirleyen Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye enerjide tarih yazmıştır. Bu nimeti bize bahşeden yüce rabbimize hamdediyoruz’ değerlendirmesini yaptı.

