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Aydemir: ‘Basınımız milli ve manevi müştereğin sesidir’

10.01.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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Aydemir: ‘Basınımız milli ve manevi müştereğin sesidir’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Basınımız devletin dirliği, milletin birliği ve vatanın bölünmez bütünlüğü odağında güzide bir müştereğin sesidir.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Basınımız devletin dirliği, milletin birliği ve vatanın bölünmez bütünlüğü odağında güzide bir müştereğin sesidir. ‘ dedi.
Milletvekili Aydemir, ‘Basınımızın kırmızı çizgisi devlettir, millettir, vatandır, bayraktır, ezandır. Hafızası yerli ve milli, üslubu edepli ve iffetlidir; vurguları birlik, beraberlik ve kardeşliktir; öncelikleri Türk Milletini diri tutan değerlerin muhafazasıdır’ takdiminde bulundu.
Ulusal Kavramı Ve Basınımız
Milletvekili Aydemir, ‘Türk Basını, küresel ölçekte ‘ulusal’ vasfını taşıyan tek ve müstesna bir özeli ifade eder. Resmi olmakla, milli olmak arasındaki nüans, bizim basım camiamızın eser ve vurgularının arka planında ve eserlerinin satır başlarında mevcuttur. Basınımız devletin dirliği, milletin birliği ve vatanın bölünmez bütünlüğü odağında güzide bir müştereğin sesidir. ‘ mesajını verdi
Basına Ak Yaklaşım
AK Parti iktidarları döneminde basın özgürlüğü noktasında da tarihi adımlar atıldığı ve AK bir yaklaşım sergilendiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘‘Türkiye’de inanç, fikir ve girişim özgürlüğü önündeki engelleri kaldırarak, Büyük ve Güçlü Türkiye ufkunda yeni, ak, temiz ve lekesiz bir sayfa açan AK Parti, tüm iktidarları döneminde, imkan, fırsat ve kaynakların sunumu kaydında basın camiamıza kayıtsız bir destek vermiş, bu noktada ezberleri bozmuştur’ dedi
Gazetecilik
‘Gazeteciliğin bir hobi değil, özel birikim, deruni bilgi, milli ve evrensel görgü isteyen; milli ve manevi değerleri tahsil gerektiren bir meslek olduğu unutulmamalıdır.’ tarifinde bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Türk Basınında ortak tarif bulan gazetecilik; meselelere indi ve şahsi değil, devlet - millet bütünlüğünü ayakta tutan temellere özel dikkat ve hassasiyetle yaklaşım işidir.’ kaydını düştü.
Milli Duruş
Milletvekili Aydemir, ‘Türk Basın camiası milli duruş, milli iradeye saygı, demokrasinin iffet ve haysiyetini koruma noktasında en önemli ve tarihi sınavını 15 Temmuz’da hain FETÖ iblislerine karşı sık ve imanlı bir saf tutarak göstermiş, vesayet odakları, Türkiye demokrasisine kefen biçmeye çalışan şer cepheleri basımımızın milli ve demokratik metaneti karşısında zelil olmuşlardır. ‘ dedi.
Milli Ve Manevi Duyarlılık
Türkiye Basın camiasının küresel ölçekte emsali görülmeyen mümtaz ve aziz bir yaklaşım sahibi olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Gerek terörle, gerek darbeci hainlerin vesayet hezeyanlarıyla ve gerekse küresel ölçekteki dış fitne odaklarıyla mücadelede basın camiamız, milletimize ait feraset ve basireti ortaya koymuş, milli ve manevi duyarlılığı kaydetmiş, yine milletimize özel haysiyet ve izzeti her dem ve her fırsatta vurgulamıştır. ‘ ifadesini kullandı.
Erzurum Basını
Kutlama mesajında Erzurum basın camiasına yönelik tespitlerini de aktaran Milletvekili Aydemir, Erzurum’un Türk Basın Tarihinde ilklerin ve milli çıkışların adresi olduğunu belirterek, ‘Erzurum Basını; çalışanları, eserleri ve sosyo ekonomik gelişmeye sağladığı katkıyla farkındalığı kaydeden bir markadır.’ değerlendirmesinde bulundu.
Erzurum Basını Ve Dadaşlık Ruhu
Erzurum Basının yalnız aktarım yapmadığı, vurguları, öngörüleri ve üslubuyla yerelde olduğu gibi ulusal çizgide de yönlendiren bir görev üstlendiğine dikkat çeken Aydemir, ‘Erzurum Basın camiası bizim dadaş ruhu olarak tarif ettiğimiz bir yüksekliği ifade ve korumada da seçkin ve özel bir yaklaşım sergilemektedir. ‘ dedi.
Anma Ve Tebrik
Milletvekili Aydemir, ‘Yüce Milletimizle gerçekleri paylaşmak noktasında ortak bir duruş ve kararlılık gösteren Basın camiamızın Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, görevi başında yaşamını yitiren basın şehitlerini, rahmeti rahmana kavuşmuş gazeteci kardeşlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. ‘ niyazını paylaştı.

Aydemir: ‘Basınımız milli ve manevi müştereğin sesidir’

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