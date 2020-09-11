Aydemir: “Bu yıl Çarşamba Şeker Fabrikası kısmen açılacak”

Samsun Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, “Bu yıl Çarşamba Şeker Fabrikamız kısmen açılacak, üreticilerimizin pancarını alacak. Alınan pancarların büyük ihtimalle Kastamonu’ya göndereceğini düşünüyoruz” dedi.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, şeker pancarı alımları ve fındık fiyatlarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Eylül ayı içerisinde şeker pancarında söküm işlemlerinin başlayacağını ve Çarşamba Şeker Fabrikasında devam eden çalışmalar nedeniyle şeker pancarının alınacağı ancak çevre illerdeki fabrikalarda işleneceğini ifade eden Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, “Yaklaşık 8 bin 500 ila 9 bin dönüm araziye şeker pancarı ekimi yapıldı. Çarşamba ve Terme ağırlıklı pancar ekimi yapılmış durumda. 19 Mayıs ve Bafra ilçelerimizde çitçilerimiz arazilerine pancar diktiler. Üreticilerimiz, şeker pancarı ekim ve sökümünde kullanılmak üzere yeni makine ve ekipman aldılar. Daha kolay ve modern bir şekilde şeker pancarı üreticilerimiz bu yıl pancarlarını yetiştirebilecekler. Ayrıca bu sene fabrikanın açılacağı söylenmişti ancak pandemi süreci nedeniyle fabrikada henüz tamamlanamamış çalışmalar mevcut. Bu yıl fabrikamız kısmen açılacak ve gelecek yıl tam verimli olarak şeker pancarı alımlarına ağırlık verecek. Çarşamba Şeker Fabrikamız bu yıl üreticilerimizin sökümünü yaptığı pancarı alacak. Alınan pancarları büyük ihtimalle Kastamonu’ya göndereceğini düşünüyoruz. Çiftçimiz açısında herhangi bir zorluğu veya mağduriyeti olmayacak. İnşallah gelecek yıl daha geniş alanda, 19 Mayıs, Bafra ilçelerimizin yanı sıra Kavak, Ladik ve Vezirköprü’de pancar üretiminin yaygınlaşacağını umut ediyoruz. Çarşamba Şeker Fabrikasının açılması gelişmesinden önce bazı ilçelerimizde üreticilerimizin diğer ürünleri dikmesi nedeniyle birçok üretici pancar dikememişti. Ancak gelecek yılda bu üreticilerimizin de arazilerinde pancar dikmesiyle ekili alan rakamları daha da yükselecektir” diye konuştu.