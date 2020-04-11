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Aydemir: ‘Çözümleri yarıştıralım’

ERZURUM HABERLERİ  | 11.04.2020 18:18 | Son Güncelleme

TBMM, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Teklifi kanunlaştırmak için çalışmaya devam eden TBMM’de gündem dışı söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Tüketici Güven Endeksindeki artışa vurguyla, “Acıları, sorunları değil AK tarzının öne aldığı çözümleri yarıştıralım” teklifinde bulundu.AYDEMİR’DEN POZİTİF BAKIŞ VURGUSUMeselelere pozitif bakılması gerektiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘‘Hadiselere müspet yönleriyle bakabilmek hayatı kolaylaştırmanın en kestirme yolu.

Aydemir: ‘Çözümleri yarıştıralım’

TBMM, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Teklifi kanunlaştırmak için çalışmaya devam eden TBMM’de gündem dışı söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Tüketici Güven Endeksindeki artışa vurguyla, “Acıları, sorunları değil AK tarzının öne aldığı çözümleri yarıştıralım” teklifinde bulundu.
AYDEMİR’DEN POZİTİF BAKIŞ VURGUSU
Meselelere pozitif bakılması gerektiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘‘Hadiselere müspet yönleriyle bakabilmek hayatı kolaylaştırmanın en kestirme yolu. Bunun halk zihnine yerleşmiş hâli "Allah çam isteyene çam, mum isteyene mum verir." şeklindedir. Öyleyse zor zamanlarda güzel cenaha yönelmek gerekiyor. ‘ dedi
AYDEMİR’DEN TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ YORUMU
Mart ayı Tüketici Güven Endeksinin ekonomide güven ve istikrar ortamını ifade ettiğini söyleyen Milletvekili Aydemir, ‘Bu bapta bir veri paylaşalım: Mevsim etkilerinden arındırılmış Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre anlamlı bir artış göstererek martta yüzde 58,2’ye yükselmiştir. Nedir bu Tüketici Güven Endeksi? Tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilim ve değerlendirmeleri, iktisadi gelişmeleri yakından izlemek amacıyla kullanılan öncü bir gösterge ve ekonomideki büyümeyi tahminde anlamlı değerler üreten bir kavram. Bir özel not daha: Tüketici Güven Endeksi Avrupa Birliği kriterleri üzerinden hazırlanıyor ve niye böyle bir aktarım? Acıları, sorunları yarıştırmak yerine, ak siyaset tarzının öne aldığı huzur kat sayısını ve çözümleri yarıştırma bağlamında bu nevi göstergelerin öne çıkarılması. ‘ diye konuştu.

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