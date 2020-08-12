Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımızın sahabetliğine minnettarız’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Erzurum’un 2023 vizyonunun oluşmasını sağlayan, ili turizm yatırımlarıyla bir Dünya markası konumuna kavuşturan, ekonomik ve sosyal alandaki destek ve yaptırımlarla bir farkındalık kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımızın sahabetliğine minnettarız. ‘ dedi.

Aydemir Selzedelerle Buluştu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir sel felaketinden etkilenen Uzundere ilçesi Ulubağ, Gölbaşı ve Çamlıyamaç köylerinde incelemelerde bulundu. Sapaca köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, Tortum ilçesinde parti teşkilatıyla gündem istişaresi yaptı, esnafı ziyaret ederek öngörü ve tespitlerini aldı.

Ak Heyetten Uzundere Çıkarması

AK Parti Erzurum Teşkilatı yöneticileri, Uzundere ilçe Başkanı Fatih Ertek, Belediye Meclis üyeleriyle birlikte sel felaketinden etkilenen Uzundere Çamlıyamaç köyündeki çalışmaları yerinde inceleyen Milletvekili Aydemir, selzedelerle görüşerek taleplerini dinledi. Sel alanında çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi ve DSİ ekiplerine teşekkür eden Aydemir, ‘Devlet tüm imkanlarıyla selzedelerimizin yanındadır. Minnettarız‘ dedi.

Gölbaşı Köyünde İnceleme

Milletvekili Aydemir, daha sonra, Uzundere İlçe Başkanı, AK Parti Belediye Meclis üyeleriyle birlikte selden etkilenen bir başka köy olan Gölbaşı köyünde incelemelerde bulundu. Gölbaşı sakinlerini dinleyen heyet, DSİ yetkililerinden gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. AK Parti heyeti Gölbaşı incelemesinin ardından sel olayının yaşandığı Ulubağ Köyünde muhtar ve köy ahalisiyle bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulundu. Ulubağlıların talep ve beklentileri odağında istişari görüşmeler gerçekleştirdi.

Sapaca Köyü İstişaresi

Milletvekili Aydemir ve AK Parti heyetinin Uzundere’deki son ziyaret durağı Sapaca köyü oldu.

Köy Muhtarı ve sakinleriyle bir araya gelen heyet köyün sorunlarını dinledi ve beklentilerini konuştu. Sapaca’da istişarenin odağını kırsal kesim destekleri, tarımsal gelişmeler oluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazandırdığı ufukla birlikte kırsal kesimde refah düzeyinin yükseldiği, tarıma yönelik yatırımlarla kırsal kesimce üretilen katma değerin artış gösterdiğini belirten Sapacalılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a minnettar olduklarını kaydettiler.

Tortum’da Ak Buluşma

Milletvekili Aydemir ve AK Parti Heyeti Uzundere ziyaretinin ardından Tortum’a gelerek, parti ilçe Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2020 yılı yatırım ve çalışmalarını ele aldı.

İlçe Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda Tortum 2023 vizyonu hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

Esnafla Gündem Değerlendirmesi

Parti yöneticileriyle beraber ilçe esnafını ziyaret eden AK Parti Milletvekili Aydemir, ‘Cennet parçası Tortum’umuzda esnaf ve vatandaş ziyaretimiz çok verimli geçti. Salgın sürecine dönük hükümetin maddi, manevi destek ve çalışmalarına minnettarlık had safhada. Kadirbilir hemşehrilerimizle iftihar ediyoruz. ‘ paylaşımını yaptı.

Vali Memiş Ve Başkan Sekmen’e Teşekkür

AK Parti heyetinin bir başka ziyaret adresi Tortum Şelalesi oldu. Bu alanda yürütülen çalışmaları inceleyen Milletvekili Aydemir ve AK Parti heyeti hayata geçirilen yeni çevre düzenlemesinin şelaleye yeni ve otantik bir imaj kazandırdığını kaydettiler. Milletvekili Aydemir, ‘Uzundere ilçemizin güzelliğine güzellik katan “Tortum Şelalesi” çevre düzenlemesiyle müstesna bir hal aldı. Emek ve katkılarından dolayı valimiz Sayın Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’e, Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sahabetliğine minnettarız. ‘ dedi.

