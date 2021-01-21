Aydemir: ‘Dadaşça duruşa kurban oluruz’

Çat İlçesinde bir esnafın “Dükkanımın birkaç ay kapalı kalması önemli değil, yeter ki devletimiz var olsun” yaklaşımını değerlendiren Milletvekili Aydemir, ‘ Bu Dadaşça duruşa kurban oluruz’ dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Aziziye, Olur, Oltu, Tortum, Palandöken ve Uzundere alan çalışmalarının ardından Çat ilçesine istişare ziyareti gerçekleştirdi.

Dadaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sadakat

Milletvekili Aydemir, saha çalışması gerçekleştirdiği tüm ilçe ve mahallerde, esnaf, eşraf ve vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde Türkiye’nin çağ atladığı, özellikle savunma sanayisindeki yatırım ve atılımlarla tarihi gücüne kavuştuğu, Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en tarihi yatırımların hayata geçirildiği gerçeğinde hem fikir ve müttefik olduğunu kaydederek, ‘Dadaşlar tek yürek halinde, ‘tarih yazan bir liderimiz olduğu için müftehiriz’ vurgusunda buluşuyorlar. Bu hakikate gönlümüzü adıyoruz. ‘ kaydını düştü.

Aydemir’den Çat Buluşması

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, AK Parti ilçe Başkanı M. Emin Işık ve AK Parti heyetiyle birlikte esnafı ziyaret ederek, salgın döneminde yaşanan ekonomik sorunlara ilişkin durum tespitinde bulunan Milletvekili Aydemir, süreçte hükümet tarafından hayata geçirilen sosyal koruma kalkanı uygulaması ve Erzurum’daki destekler hakkında açıklamalarda bulundu.

Aydemir Ak Teşkilatla İstişare Etti

Çat buluşmasında AK Parti İlçe Teşkilatıyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, İlçe Başkanı Emin ışık, yönetim kurulu mensupları, Gençlik ve Kadın Kolları Başkan ve üyeleri ve partililerle ilçe gündemini değerlendirdi. Çat’ta bu yıl gerçekleştirilecek kamu yatırımları hakkında sunum yapan Milletvekili Aydemir, 2021 yatırım programı hakkında tespitleri paylaştı.

Çat Belediyesi Ve Ak Belediyecilik

AK Parti ilçe Başkanlığı istişaresini takiben Çat Belediyesini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, Belediye Başkanı Melik Yaşar’dan yürütülen çalışmalar ve Belediye yatırımları hakkında bilgi aldı.

Başkan Yaşar’ın Çat ilçesi kaydında öngördüğü hizmetler, hayata geçirdiği yatırımlar ve yerel yönetim - vatandaş bütünleşmesi odağındaki yaklaşımıyla gurur duyduklarını belirten Milletvekili Aydemir, ‘ Yerel hizmetlerdeki ufuk çizgimiz, 27 Mart 1994’de vira bismillah dediğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği ufuktur. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı, ‘gönül seferberliği’ ekseni, ‘halka hizmetin hakka hizmet’ olduğu gerçeğiyle ifade bulan AK Belediyecilik modeli, yerel yönetimde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hayata geçirdiği reformun takdimi, AK Partinin halka yaklaşımının tasviridir. ‘ dedi.

Çat Esnafıyla İstişare

Çat Belediye Başkanı Yaşar, AK Parti İlçe Başkanı ışık ve AK Heyetle birlikte Çat esnafının konuğu olan Milletvekili Aydemir, esnaf ve eşrafın ülke, bölge, il ve ilçe gündemi ölçeğinde beklentilerini dinledi, tespitlerini paylaştı, öngörülerini aktardı. Ticaret Bakanlığınca esnafa verilen destekleri anlatan Milletvekili Aydemir, ‘Devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetiminde, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan destekleri sunuyor. Dünyada benzeri olmayan bu yaklaşımın kaydedilmesinde en büyük gücümüz vatandaşımızın duasıdır. ‘ yorumunu yaptı.

‘Yeter ki devletimiz var olsun’

Milletvekili Aydemir’in esnaf ziyareti esnasında zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Milletvekili Aydemir’i dükkanında ağırlayan bir esnafın, salgın sürecinde yaşanan sıkıntıları aktarırken yaptığı, ‘“Dükkanımın birkaç ay kapalı kalması önemli değil, yeter ki devletimiz var olsun” sözlerinin Tük Milletini her daim diri tutan ve tarih yasan kudretinde sabit kılan sırrın ifadesi olduğunu değerlendiren Milletvekili Aydemir, ‘ Bu dadaşça duruşa kurban oluruz. Bu anlayış, liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde aziz milletimizi dünyanın zirvesine taşıyacaktır. ‘ dedi.

Tepeköy Ziyareti

Milletvekili Aydemir’in bir sonraki ziyaret durağı Tepeköy oldu. Tepeköylülerle biraraya gelerek söyleşide bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Hemşehrilerimizin, İstanbul, Ankara gibi büyükşehir belediyelerini kaybetmemizi dert etmeleri etkileyiciydi. Büyükşehir ve Palandöken Belediyelerimizin hizmetlerine dönük memnuniyetlerinden mutlu olduk.’ değerlendirmesini yaptı.

