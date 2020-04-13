Aydemir: ‘Erzurum için çok anlamlı oldu’

Milletvekili Aydemir, ‘‘BOREL üretimi Erzurum için çok daha anlamlı oldu. Bakanlığımıza müteşekkiriz.’ dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Genel Kurulunda gündem dışı söz alarak, ekonomide ve özellikle enerjide ‘Yerli ve Milli’ açılımın ülke kaynaklarının değerlendirilmesinde tarihi bir yaklaşım olduğuna işaret ederek, Bor kaynaklarının ekonomiye kazandırılması çalışmalarındaki başarının bunun örneği olduğunu vurguladı.

BOREL ÜRETİMİ

Milletvekili Aydemir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in ‘Yerli ve millî bor katkılı el dezenfektanımız BOREL seri üretimde" olduğu açıklamasını gurur ve memnuniyetle karşıladıklarını değerlendirerek, Bor araştırmaları kapsamında Erzurum’da bilim adamlarınca gerçekleştirilen çalışmalara atıfta bulundu ve Dönmez’in açıklamasına değgin olarak, ‘BOREL üretimi Erzurum için çok daha anlamlı oldu. Bakanlığımıza müteşekkiriz.’ kaydını düştü.

Milletvekili Aydemir Atatürk Üniversitesi’nde Prof. Dr. Hasan Türkez ve bilim insanları ekibince "Bor içeren nano malzemelerin kanser tedavisinde etkin’ olmasına yönelik çalışmaları hatırlatarak, konuyu muhtelif vesilelerle TBMM’de dile getirdiklerine dikkat çekti.

‘KRİZİ FIRSATA ÇEVİRMEK’

TBMM Genel Kurulunda tespitlerini paylaşan Milletvekili İbrahim Aydemir, küresel boyutta salgın hali gösteren corona-19 vakası ve virüsle mücadelede baş gösteren zorluklara değinerek, ‘Malumdur, inancımızın özel tenbihatları var. Zorluklara karşı nasıl bir duruşumuzun olmasını dahi öğretiyor. Her zorluğun ardından bir kolaylığın açığa çıkacağına vurgu bunlardan biri. Bu hâli iktisatçılar "Krizi fırsata çevirmek." diye terennüm ediyorlar.’ dedi.

‘BAKANLIĞIMIZA MÜTEŞEKKİRİZ’

Corona-19’la mücadele sürecinde krizin fırsata çevrilmesi esasında önemli gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Enerji Bakanımız Sayın Fatih Dönmez’in son açıklaması bu şaşmaz gerçeği zihnimize çağırdı: "Yerli ve millî bor katkılı el dezenfektanımız BOREL seri üretimde" diyor ve devam ediyor: "BOREL haftaya raflardaki yerine alacak. Covid-19’la mücadelemizde bütün kurumlarımızla milletimizin hizmetindeyiz, yanındayız." Biz de farklı vesilelerle kayda geçmiştir ki Erzurum’da bilim adamları insanı fiziki yapısı için borun gerekliliğini ortaya koyan çalışmalar yaptılar ve eklemiştik: "Bor içeren nano malzemelerin kanser tedavisinde etkin olması bunlardan biri." diye. İşte bu yüzdendir ki dezenfektan BOREL üretimi bizim için çok daha anlamlı oldu. Bakanlığımıza müteşekkiriz.’ diye konuştu.

