Aydemir: "Gençliğimiz uyuyan destanını uyandıracaktır"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, gençliği, Bayrak Şairi Asya’nın ifadesiyle elde, dilde, gönülde ve başta bir değer olarak gördüklerini kaydederek, "Akif’in Asım’ın nesli olarak tarif ettiği gençlik, ‘Uyuyan destanını uyandıran gençliktir’" dedi.

Asım’ın nesli tarifinin değerlerine teslim olmuş bir gençliği ifade ettiğine dikkat çeken Milletvekili Aydemir, "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un; ‘Âsım’ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek/ İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek’ kaydıyla tespit ve takdim ettiği gençlik; Türk Milletini tarif eden kıymet hükümlerini teşyi, hakkı tevzi, ilayı kelimetullahı gönüllerde terfi ettiren gençliktir." değerlendirmesini yaptı.

Üstadın Tarifi

Tüm Gençliğin Asım’ın Nesli tarifi üzerinde müşterek bir tefekküre yoğunlaşması gerektiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, Asım’ın neslini; Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in ’can taşıma liyakatini, canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara ve o nisbette strateji ve taktik sahibi bir gençlik... Tek cümleyle, Allah’ın, kâinatı yüzü suyu hürmetine yarattığı sevgilisinin âlemleri manto gibi bürüyen eteğine tutunacak, o’ndan başka hiçbir tutamak, dayanak, sığınak, barınak tanımayacak ve o’nun düşmanlarını ancak kubur farelerine denk muameleye lâyık görecek bir gençlik’ olarak vurguladığını, Türk Gençliğinin bu mesaj istikametinde tarihi bir duruş gösterdiğini söyledi.