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Aydemir: ‘Hayır, uğur getirsin inşallah’

ERZURUM HABERLERİ  | 15.04.2020 09:32 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yürürlüğe giren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun TBMM görüşmeleri safhasına değinerek, ‘Şükür, Cumhur İttifakı olarak irademize hâkim, vicdanımıza esir tarzda hareket ettik, hayır, uğur getirsin inşallah.

Aydemir: ‘Hayır, uğur getirsin inşallah’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yürürlüğe giren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun TBMM görüşmeleri safhasına değinerek, ‘Şükür, Cumhur İttifakı olarak irademize hâkim, vicdanımıza esir tarzda hareket ettik, hayır, uğur getirsin inşallah. ‘ dedi.
‘HALKIN TALEBİ’
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un
hayırlı olmasını dileyerek, ‘Hep altını çiziyoruz ki buradaki her düzenleme halkın talebi ve ülkemiz ihtiyacına mebnidir. İnfaz yasası buna son örnek.’ diye konuştu.
YENİ İNFAZ YASASI
TBMM Genel Kurulunda söz alan Milletvekili Aydemir, ‘Bir düşünür "Vicdan herkesin komşusunu dövmek için aldığı, kendine karşı kullanmadığı bastonlara benzer." diyor. Doğru söylüyor. Yedi gün süren infaz yasa çalışmaları esnasında bunu teyit eden onlarca görüntüye şahit olduk. Hep altını çiziyoruz ki buradaki her düzenleme halkın talebi ve ülkemiz ihtiyacına mebnidir. İnfaz yasası buna son örnek. ‘ dedi.
VİCDANİ YAKLAŞIM
Vicdani yaklaşıma atıfta bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Hâl bu olunca bizim için vicdan Cenab-ı Hakk’ın latif seslenişi olarak tarif buluyor. Suç örgütü kuranlar veya yönetenlerin cezasının dörtten sekiz yıla çıkarılması bu tanıma bir misal. Bir başkası ocaklar batıran tefecilerin iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beş yüz gün adli parayla cezalandırılmaları. Teröristlere, hainlere dönük affetmeyen yaklaşım ise en alası. Şükür, Cumhur İttifakı olarak irademize hâkim, vicdanımıza esir tarzda hareket ettik, hayır, uğur getirsin inşallah. ‘ kaydını düştü.

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