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Aydemir: ‘İmanımız, zulmü alkışlamaya manidir’

ERZURUM HABERLERİ  | 27.02.2020 12:12 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Yüce milletimizin bekasının teminatı ezelde verilmiş kardeşlik ahdi, birlik kararlılığı, beraberlik hassasiyetidir.

Aydemir: ‘İmanımız, zulmü alkışlamaya manidir’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Yüce milletimizin bekasının teminatı ezelde verilmiş kardeşlik ahdi, birlik kararlılığı, beraberlik hassasiyetidir. Bizi farklı kılan milli imanla taşıdığımız İslam haysiyeti, yüksek bir millet olma şuuru, vahdet ve tevhit yoluna baş koyma gururudur. ‘ dedi.
‘BÜTÜN MÜMİNLER KARDEŞTİR’ HAKİKATİ
İslam Dünyasındaki parçalanmışlığın ve bunun yol açtığı kan ve gözyaşı ortamının mukaddesatın vurguladığı ilahi mesajlarla bağdaşmadığı, Hak yolunda nefsini adamış ecdadın duruşuyla uyuşmadığını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Üç ayların insanlığa, İslam Dünyası’na verdiği tek mesaj, ‘Bütün müminler kardeştir’ hakikatidir. Bu mübarek zaman dilimini böyle okumalıyız’ mesajını iletti.
‘MİNNETARIZ’
Milletvekili Aydemir, İslamın bayraktarlığını yapmış; adalet, hak ve insanlık sevgisini asırlarca kıta kıta yaymayı vazife edinmiş Türk Milletinin Hakk kaydında yeni bir uyanış ve dirilişe öncülük ettiğini; İdlib’te, Libya’da, zulmün ve acının olduğu her coğrafyada, tükenmişliğe ve zalimlere dur dediğini hatırlatarak, ’ ‘Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz/ Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz’ kararlılığını sergileyen Mehmetçiklerimize ve insanlığı barış ve huzurda buluşmaya davet eden Sayın cumhurbaşkanımıza minnettarız’ dedi.
‘MEHMETLERİMİZE SELAM OLSUN’
Mehmetçiğin İdlib’te, Libya’da her zulüm coğrafyasında, Akifçe ifadeyle, ‘Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim/Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim/Adam aldırmada geç git! , diyemem aldırırım/ Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım’ hassasiyetiyle bulunduğunu, gözyaşı ve acıları dindirmeyi, huzur ve barışı esas kılmayı amaçladığını vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘üç aylar ikliminin ruhumuza taşıdığı neşve içinde dualarımız Mehmetlerimizledir. Hakk muinleri olsun. Allah’ın selamı üzerlerine olsun. ‘ mesajını verdi.
‘İMANIMIZ ZULMÜ ALKIŞXLAMAYA MANİDİR’
Küresel ölçekte, insanlığın yer yüzündeki adaletsizlik, haksızlık ve zulme seyirci kaldığını; kendilerini büyük diye tanımlayan devletlerin aymazlık içinde, körelmiş bir vicdanla zulmü alkışladığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bizim imanımız bu manzara karşısında sessiz kalmaya manidir. Mehmetlerimiz bu kayıtla adalet ve barışı sınırlar ötesine taşımaktadır. Verilen mesaj nettir: ‘ Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar/Benim îman dolu göğsüm gibi serhaddim var/ Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar/ Medeniyyet! dediğin tek dişi kalmış canavar?’ Bu imanın, bu vicdanlı duruşun menendi yoktur. ‘ dedi.
Milletvekili Aydemir, ‘Mübarek üç ayların manevi atmosferi içinde şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ile anıyor, tüm inananların Regaip Gecesini tebrik ediyor, Hakka sadakat ve vefamızdaki kararlılığımızı yineliyoruz. ‘ dedi.

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