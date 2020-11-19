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Aydemir: ‘Karabacak bir Dadaş değeriydi’

ERZURUM HABERLERİ  | 19.11.2020 16:34 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Reşit Karabacak ağabeyimiz, milli başarılarıyla her daim gururumuz olmuştur.

Aydemir: ‘Karabacak bir Dadaş değeriydi’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Reşit Karabacak ağabeyimiz, milli başarılarıyla her daim gururumuz olmuştur. Dadaşlar olarak, güreşte bir Erzurum değeri olan Karabacak’ın elim kaybının acısını yaşıyoruz.‘ dedi.
Erzurumlu Milli Güreşçi Reşit Karabacak’ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesaj yayımlayan Milletvekili Aydemir, ‘Acımız ve kaybımız büyüktür. Başarılarıyla mukaddes bayrağımızı daim gönderde tutan, Milli marşımızı Avrupa’da söyleten, dadaşlık miyarında yaşamı boyunca Erzurumluluk değerini bir hayat üslubu olarak benimseyen Reşit Karabacak ağabeyimize rahmet niyaz ediyor, Ailesi, yakınları, Erzurum halkı ve Güreş camiasına başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun’ niyazında bulundu.

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