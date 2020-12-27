Aydemir: ‘Şehitlerimizin emanetini ilanihaye koruyacağız’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti İzmir Milletvekili Yasar Kırkpınar ve AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ortak bir basın toplantısı düzenleyerek Sarıkamış Harekatı ile 93 harbi şehitlerini rahmet ve minnet ve şükranla andıklarını ifade ettiler.

‘Şehitler başımızın tacıdır’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Şehitlerimiz başımızın tacıdır. Aziz emanetlerine daim sahip çıkacak ve onları unutmayacak, minnet ve şükranlarımızı sonsuza dek kaydedeceğiz.

Onları hep yüreğimizde yaşattık, ilanihaye yaşatmaya devam edeceğiz. ‘ dedi.

‘Dünya durdukça şehitlerimizi unutmayacağız’

Bu yıl aynı zamanda, 93 harbi olarak anılan, 1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşlarının 143’üncü yıldönümü olduğunu, Erzurum’da geleneksel olarak 9 Kasım Tabyalar Yürüyüşüyle ecdada minnettarlığın ifade edildiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Dünya durdukça şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Dünya durdukça bu zaman dilimlerini yaşatacağız. ‘ diye konuştu.

Rahmet Niyazı

Milletvekili Aydemir, ‘Bu vesileyle tarihimizin bayrak isimlerinden, şahika isimlerinden Enver Paşa’yı rahmetle anıyoruz. Onun şahsında Sarıkamış şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Niyazımız Darı Bekada da onlarla buluşmaktır. Ahdimiz onların mukaddes emanetlerini ilanihaye korumak ve aziz saklamaktır. ‘ kaydını düştü.

Nene Hatun’a Vefa

Milletvekili Aydemir, basın toplantısı sonrasında yaptığı değerlendirmede 93 harbinde destan yazan Nene Hatun’a sonsuz minnet duyduklarını, daim rahmet niyazıyla andıklarını ifade ederek, Şair Gençosmanoğlu’nun Nene Hatun hatırasına yazdığı şiirden: ‘Şehitlik şerbeti içti dediler / İçti ve öteye uçtu dediler/ Ne mezarın belli, ne düştüğün yer/ Ey can konağımda yatırladığım; Ey can konağımda kadri ziyâde/ O, aydan, güneşten bedri ziyâde./ Peygamber katına ulaştı mı de/Doksanüç harbinde Aziziye’de/ Moskof kafirini satırladığım.’ dizelerini paylaştı.

