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Aydeniz Et Balıkesirspor kalecisi Atilla Özmen 8 hafta sahalardan uzak kalacak

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.11.2020 20:23 | Son Güncelleme

Aydeniz Et Balıkesirspor kalecisi Atilla Özmen 8 hafta sahalardan uzak kalacak

BALIKESİR (AA)- Aydeniz Et Balıkesirspor’un 32 yaşındaki kalecisi Atilla Özmen, kasığındaki sakatlık nedeniyle 8 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hafta sonu oynanan Bereket Sigorta Ümraniyespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Atilla Özmen, kasığındaki yırtık nedeniyle 8 hafta sahalardan uzak kalacak.

- "Tek sevindirici haber Abdülkadir Kayalı'dan geldi"

Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, AA muhabirine, sakatlığı süren orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in de tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Dilsöz, arka adalesinde sorun olan Foxi Kethevoama'nın da fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Bu oyuncularımızın sakatlığı sürerken tek sevindirici haber Abdülkadir Kayalı’dan geldi. Abdülkadir takımla birlikte çalışmalara başladı." dedi.

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