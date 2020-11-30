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  4. Aydeniz Et Balıkesirspor yeni teknik direktör için elini çabuk tutmak istiyor

Aydeniz Et Balıkesirspor yeni teknik direktör için elini çabuk tutmak istiyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.11.2020 14:15 | Son Güncelleme

Aydeniz Et Balıkesirspor yeni teknik direktör için elini çabuk tutmak istiyor

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 yenildikten sonra teknik direktör Mesut Dilsöz ile yollarını ayıran Aydeniz Et Balıkesirspor'da yönetim, arayışını sürdürüyor.

Kulüp başkanı Ümit Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör konusunda ince eleyip sık dokuduklarını söyledi.

Takımı ileri taşıyacak bir teknik ekiple çalışmak istediklerini belirten Arslan, "Yeni teknik direktörümüzü belirleyip 1-2 gün içinde imza attırmak istiyoruz. Şu ana kadar 6 teknik adamla görüşme yaptık. İçlerinde kariyeri çok iyi olan isimler var. Ne var ki bütçemiz dahilinde bir isimle anlaşacağız. Yönetim kurulumuz 21 kişiden oluşuyor. Yapacağımız yönetim kurulu toplantısında herkesin görüşünü alarak ortak bir adayda karar kılacağız." diye konuştu.

Arslan, 5 Aralık Cumartesi günü Yılport Samsunspor ile yapacakları maçta sahaya yeni teknik direktörle çıkacaklarını sözlerine ekledi.

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