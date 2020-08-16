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Ayder Yenileme ve Koruma Projesi çalışmaları sürüyor

TRABZON HABERLERİ  | 16.08.2020 11:03 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Rize'nin doğal güzellikleriyle ünlü Ayder Yaylası'nda plansız yapılaşmanın önüne geçecek önemli adımlar atılıyor - Çalışmalar, Ayder Yaylası'nın doğal güzelliğini koruyacak, marka değerini artırarak geleceğe taşıyacak

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki doğal güzellikleriyle ünlü Ayder Yaylası'nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca önemli adımlar atılıyor.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, Bakanlık, Rize Ayder Yaylası'nda plansız yapılaşmanın önüne geçecek önemli aşamalar kaydetti.

Çalışmalar, Ayder Yaylası'nın doğal güzelliğini koruyacak, marka değerini artırarak geleceğe taşıyacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "Ayder Yenileme ve Koruma Projesi" hazırlandı.

Buna göre Ayder'i kapsayan 21 bin 614 metrekarelik alan "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un geçen yıl Ayder ziyareti sonrası festival alanı olarak bilinen alandaki görüntü kirliliğine sebep olan salıncakların tamamı kaldırılmıştı.

Yayladaki kaçak yapıların önüne geçmek ve doğal yapının bozulmasını önlemek amacıyla Bakanlıkça kamulaştırma işlemleri de yapılırken hak sahibi vatandaşlarla görüşmeler sürüyor.

- Ayder'in yolu ve altyapısı yenilendi

Diğer taraftan Ayder'in yolu ve altyapısı yenilendi.

Toplam 13 kilometre uzunluğunda içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yapıldı. 24 kilometre uzunluğunda elektrik hattı döşenerek bu hattın tamamı yer altına alındı. 3 kilometre araç yolu yapıldı. 8 bin 500 metrekare bazalt kaldırım taşı döşendi.

Ziyaretçilerin can güvenliğinin sağlanması, kazaların önüne geçilmesi için de yol kenarına 1250 metre uzunluğunda korkuluk, 8 bin 500 metreküp taş duvar yapıldı ve mevcut duvarlar da güçlendirildi.

- Yerel mimari esaslı konaklama birimleri yapılacak

Proje kapsamında Ayder'de kaçak yapıların tümü yıkılarak, yerel mimari esaslı konaklama birimleri yapılacak ve bu yapılar da belli bir alanda toplanacak.

Kaplıca bölgesi olarak bilinen mevcut termal otel yerine bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, yatay ve yöresel mimariye uygun, aynı zamanda kongre turizminin de yapılabileceği yeni termal otel inşa edilecek.

- Yerin altında olacak şekilde otopark yapılacak

Ayder'e araç girişi de tamamen yasaklanacak.

Yaylanın girişine doğal yapıya ve yeşile zarar vermeyecek tamamen yerin altında olacak şekilde otopark yapılacak.

Ayrıca yapılacak atık su arıtma tesisiyle Ayder'deki derelere kirli suların deşarjının da önüne geçilecek.

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