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Ayder’de akülü araba dönemi başlıyor

29.12.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylasına yapılacak olan otopark sayesinde yaylada sadece akülü arabalarla gezilecek.

Ayder’de akülü araba dönemi başlıyor

Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda 71 bin metrekare alanda yapılan bin 650 araçlık kapasitesi olan otopark, yaylanın girişindeki dağ yamacında inşa ediliyor. Üzeri tamamen çimle kaplı olacak olan otopark hizmete girdiğinde dışarıdan görülmeyecek.

Yaylaya gitmek isteyenlerin aracını bu otoparkta bırakması hedeflenirken vatandaşlar yayla merkezine akülü arabalarla ulaşacak.
Yapılacak otopark hakkında bilgi veren Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu "Ayder günlük 25 bin mobil insanın ziyaret ettiği bir bölgedir. Günlük bin ila bin 500 aracın aynı anda gelebildiği bir bölge. Turizm merkezi olan Ayder’i atıl hale getiren araç egzozu ve kirliliğinden kurtarmak için bir otoparka gerek duyuldu. Ayder’in en büyük sorunu otopark sıkıntısıydı. Burada Ayder’e geçişte, Milli Parklar ve yaylar var. Bu bölgelere transit geçişlerin haricinde, Ayder’de herhangi bir araç parkı oluşmayacak. Araçları direkt olarak otoparka alacağız. Otoparka park eden araçta kaç kişi varsa onlara kart verilecek. Otopark ile birlikte Ayder ile Galer Düzü dediğimiz alanda yayaların serbestçe dolaşabildiği bir alan olmuş olacak. Ayder araçlardan arındırılarak yayalara terk ediliyor. Vatandaşlar, verilen kartlarla uzun mesafelerde akülü arabalarla ücretsiz şekilde dolaşabilecek. İnşaatı devam eden otoparkın bin 650 araç kapasitesi olacak. Ayder’in en yoğun zamanını hesap ederek bu kapasiteye ulaştık. Otoparkın 5 ay sonra bitirilmesini planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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