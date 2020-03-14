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AYDES test edildi

KİLİS HABERLERİ  | 14.03.2020 11:08 | Son Güncelleme

Kilis’te coğrafi bilgi sistemi tabanlı bir yazılım olan Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi test edildi.AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bütünleşik afet yönetiminin tüm aşamalarının elektronik ortamda takip edilmesi ve karar vericilerin afet yönetim süreçlerinde ihtiyaç duydukları verileri süratli ve en doğru şekilde elde etmesine imkan sağlamak maksadıyla Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı bir yazılım olan Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) uygulamaya geçmiştir.

AYDES test edildi

Kilis’te coğrafi bilgi sistemi tabanlı bir yazılım olan Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi test edildi.
AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bütünleşik afet yönetiminin tüm aşamalarının elektronik ortamda takip edilmesi ve karar vericilerin afet yönetim süreçlerinde ihtiyaç duydukları verileri süratli ve en doğru şekilde elde etmesine imkan sağlamak maksadıyla Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı bir yazılım olan Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) uygulamaya geçmiştir. İşte bu amaçla, Türkiye Afet Müdahale Planına uygun olarak, Kilis İl Afet Müdahale Planı hazırlanmış, bu plana uygun olarak da her yıl saha ve masa başı tatbikatları yapılmaktadır. Yerel düzeyde, Kilis İl Afet Müdahale Planın da ana çözüm ortağı olan kamu kurum ve kuruluşlarımızın yaşanabilecek afetlere karşı hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Bu amaçla, Kilis İl Afet Müdahale Planı’ nın uygulanabilirliğini arttırmak, kamu kurum ve kuruluşlarda farkındalık oluşturmak, kurumlar arası iş organizasyonu artırmak ve planlardaki olası çakışma ve eksiklikleri tespit etmek amacıyla bugün AYDES sistemi üzerinden masa başı tatbikatı gerçekleştirilmiştir” denildi.

AYDES test edildi

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