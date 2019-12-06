Aydilge'den Ceren Özdemir için ağıt

Sosyal medyasında paylaştığı ve "Şiir" adını verdiği şarkısı için Ceren'i ve yakın zamanda kaybettiğimiz Şule Çet, Emine Bulut gibi isimleri içeren bir video hazırlayan Aydilge, izleyenleri duygulandırdı.

Toplumumuzda her geçen gün artan kadın cinayetleri ile ilgili olarak herkesin sorumluluk alması ve kadın - erkek rollerinin yeniden sorgulanması gerektiğini savunan Aydilge, "Affet bizi Ceren, seni koruyamadığımız için..." diyerek yasaların kadınları yeterince koruyamadığını ifade etti.



