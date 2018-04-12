MAGAZİN

Aydilge'den yeni albüm: Kendi Yoluma Gidiyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2018 17:38 | Son Güncelleme

Kendi söz ve bestelerini yazan Aydilge, 'Kendi Yoluma Gidiyorum' adlı yeni albümünü nisan sonunda yayınlamaya hazırlanıyor. 'Elalem ne der' çekincesiyle hapsolunan sınırlara kafa tutan albümde 11 şarkı bulunuyor.

Aydilge'den yeni albüm: Kendi Yoluma Gidiyorum

Müzik camiasında birbirine benzeyen şarkılar ve sesler içerisinde 'kendi' olarak kalmanın zor ama onurlu bir yolculuk olduğunu dile getiren Aydilge'nin yeni klibi de 'Kendi Yoluma Gidiyorum' albümü ile aynı ismi taşıyan şarkıya çekiliyor.

19 Haziran'da büyük aşk yaşadığı keman sanatçısı Utku Barış Andaç ile evlenecek olan şarkıcı, evlilik kurumunu da eleştirmekten geri durmuyor.

Özellikle kadınların evlilik sonrası eşleri tarafından maruz kaldıkları baskılara vurgu yapan Aydilge, 'kadına ne yakışır', 'kadın hangi saatte nerede olmalı, nasıl davranmalı' şeklindeki kalıplara şarkılarıyla karşı çıkıyor.

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aydilge Kendi Yoluma Gidiyorum

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