Aydilge'den yeni albüm: Kendi Yoluma Gidiyorum

Müzik camiasında birbirine benzeyen şarkılar ve sesler içerisinde 'kendi' olarak kalmanın zor ama onurlu bir yolculuk olduğunu dile getiren Aydilge'nin yeni klibi de 'Kendi Yoluma Gidiyorum' albümü ile aynı ismi taşıyan şarkıya çekiliyor.

19 Haziran'da büyük aşk yaşadığı keman sanatçısı Utku Barış Andaç ile evlenecek olan şarkıcı, evlilik kurumunu da eleştirmekten geri durmuyor.

Özellikle kadınların evlilik sonrası eşleri tarafından maruz kaldıkları baskılara vurgu yapan Aydilge, 'kadına ne yakışır', 'kadın hangi saatte nerede olmalı, nasıl davranmalı' şeklindeki kalıplara şarkılarıyla karşı çıkıyor.