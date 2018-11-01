Aydilge: 'Hastalığımla barışığım'

Aydilge, vitiligo hastası olduğunu ve bununla barışık yaşadığını anlattı. Ünlü şarkıcı, ciltteki renk hücrelerinin ölmesiyle beyaz lekelerin oluşmasına neden olan hastalık için çok fazla insanın bunalıma girdiğini ve kendi görüntülerinden utanıp, saklandıklarını dile getirdi.

Ellerindeki ve vücudundaki lekeleri olduğu gibi kabul ettiğini dile getiren Aydilge, tüm vitiligo hastalarına, "Lütfen kendinizi saklamayın, bizler olduğumuz gibi vitiligomuzla, yaralarımızla, berelerimizle de güzeliz. Bunu çirkin ya da acayip değil, bizi diğerlerinden farklı kılan özel bir hediye olarak da düşünebiliriz" dedi.

Toplumsal konulardaki düşüncelerini sosyal medya üzerinden çektiği videolarla dile getiren Aydilge, vitiligo hastalarının da utanmaması gerektiğinin altını çizdi.



