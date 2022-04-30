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Aydın açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

30.04.2022 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yakalanan 38 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye görevlendirilen sahil güvenlik botu, lastik botu durdurarak 38 düzensiz göçmeni yakaladı.

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