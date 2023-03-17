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Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde yeni rektör göreve başladı

17.03.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Bülent Kent, devir teslim töreniyle görevine başladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde yeni rektör göreve başladı

Prof. Dr. Bülent Kent'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ADÜ Rektörü olarak atanmasının ardından, üniversitenin Kongre Merkezi'nde devir teslim töreni düzenlendi.

Törende, Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, cübbesini çıkararak yeni rektör Kent'e giydirdi.

Burada konuşan Aldemir, üniversitenin gelişimi için önemli adımlar attıklarını belirterek, yaptıkları projelere değindi.

Üniversite için çalışmaya devam edeceğini dile getiren Aldemir, Kent'e yeni görevinde başarılar diledi.

Prof. Dr. Kent ise idarede devamlılığın esas olduğunu söyledi.

ADÜ'de görev alan önceki rektörlere teşekkür eden Kent, şunları kaydetti:

"Üniversiteler bir toplumun en dinamik unsurlarıdır. Üniversitelerin gelişmesiyle toplumun gelişmesi paraleldir. Üniversitesi gelişmiş olup da ilimde ve bilimde geri kalmış bir toplum bulunmamaktadır. Biz de üniversitemizi elimizden geldiği kadar geliştireceğiz ki toplumumuz gelişsin. Üniversitemizi daha ileriye taşıyacağımız adımları beraber atacağımız yeni bir döneme girmiş bulunmaktayız. Üniversitemizi önce ülkemizde sonra dünyada daha üst seviyelere taşıyacak, eğitim ve araştırma çalışmalarımızla ülkemizin geleceğine katkı sunacağız."

Konuşmaların ardından Kent ile Aldemir birbirlerine çiçek ve plaket verdi.

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