Aydın AK Parti’den doğalgaz açıklaması

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Cumhur İttifakı’nın doğalgaz çalışmalarıyla ilgili çalışmaların Büyükşehir Belediyesi tarafından bedelsiz yapılması amacıyla verdikleri önergenin reddedilmesinin ardından AK Parti Aydın İl Başkanlığında toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, partisinin Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri’nce meclise verilen doğalgazda üst yapı çalışmalarının belediye tarafından yapılmasıyla ilgili verdikleri önergenin reddedilmesiyle ilgili toplantıyı düzenlediklerini ifade etti.

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye ve Buharkent Belediye Meclis Üyesi Mustafa Arı, mecliste doğalgaz ile ilgili olarak verdikleri önergelerin reddedildiğini belirterek, “İlçelerden gelen talepler üzerine ilçe meclislerinde alınan kararları Büyükşehir Belediye Meclisi’ne taşıyoruz. Doğal gazın ülkede yaygınlaştırılması devlet politikasıdır. Bunun için Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Şubat ayında verdiğimiz önergenin Başkan Çerçioğlu ve Millet İttifakı üyeleri tarafından reddedilmesinin iki gerekçesi var. Birincisi önergenin hukuki dayanağının olmadığı, diğeri ise önerge ile doğal gaz dağıtım şirketine kaynak aktarma amacı taşıdığımız gerekçesi. Bu iki gerekçe de dayanaksızdır. Hukuki dayanak bakımından Enerji Piyasasını Düzenleme Kurulu inisiyatifinde olan bir husus doğal gaz dağıtım bölgelerinin genişletilmesi. 2017 yılında EPDK, yapılacak yatırımlarla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan görüş alınmıştır. Bu hukuki görüşte doğal gazın yaygınlaştırılması ve yatırım maliyetlerinin vatandaşın faturasını yansımasını önlemek maksadıyla zemin tahrip ve üst kaplama bedelleri işlerinin bedelsiz yapılabileceğine ilişkin Bakanlığın hukuk müşavirliği olumlu görüş bildirdi. Bu görüş o dönem adı zikredilen ilçe ve beldelerle sınırlı değildir. O görüş o günkü tarihten itibaren hukuk normlarında bir değişiklik olmadığından hukuki olumlu görüş halen geçerlidir. Bu bakımdan önergeyi ret oyu veren Çerçioğlu ve Millet İttifakı üyelerinin gerekçeleri dayanaksızdır. Enerya’ya büyükşehir kaynaklarına aktarma çabasında olduğumuz gerekçesi de hukuksuzdur. Burada mevzuat açıktır. Gaz dağıtım firması gaz dağıtım ağını genişletme talebinde bulunduğunda yapacak olduğu yatırımların maliyetini EPDK’nın belirleyeceği oranlar çerçevesinde vatandaşın faturalarına yansıtmak suretiyle abonelerden tahsil edecektir. Önerge ile büyükşehir ve ilçelerin üst yapı hizmetlerinin bedelsiz yapılmasını önermemizdeki maksat, gaz dağıtım şirketinin kasasından para çıkmasını önlemek değildir. Tam tersine şirketin yapacağı yatırım nedeniyle abonelerden tahsil edeceği ücretle vatandaşın bütçesine gelecek yükü ortadan kaldırmak suretiyle kamu hizmeti üretmektir. Önergeyi biz önerdik diye karşı çıkacaklarsa daha gerçekçi tutarlı gerekçeler öne sürmelidirler” açıklamasında bulundu.

