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Aydın Atatürk Devlet Hastanesi “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı

12.01.2021 09:56 | Son Güncelleme:
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Aydın Atatürk Devlet Hastanesi “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi, sıfır atık yönetim sistemini uygulamaya geçirerek, Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.Atatürk Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği’nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak Çevre Yönetim Birimi koordinatörlüğünde, hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığı ile tüm kaynakların korunması hedefine yönelik olarak hazırlanan Sıfır Atık Yönetmeliği hükümleri gereğince; hastanemiz bünyesinde sıfır atık yönetim sistemi kurulup uygulamaya geçirilerek, ,Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü onayı ile temel seviyede “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanmıştır.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi, sıfır atık yönetim sistemini uygulamaya geçirerek, Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.
Atatürk Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği’nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak Çevre Yönetim Birimi koordinatörlüğünde, hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığı ile tüm kaynakların korunması hedefine yönelik olarak hazırlanan Sıfır Atık Yönetmeliği hükümleri gereğince; hastanemiz bünyesinde sıfır atık yönetim sistemi kurulup uygulamaya geçirilerek, ,Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü onayı ile temel seviyede “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanmıştır. Çevrenin korunması ve atıkların ülke ekonomisine kazanım olarak geri dönmesini sağlamak, israfı önlemek, kaynakları etkin ve doğru kullanmak, atıkları ayrıştırmak, toplamak ve geri dönüştürmek için hastanemizde gerekli önlemleri alarak daha yeşil, temiz yaşanabilir bir doğa ve dünya için sıfır atık projesine tam destek vermekteyiz” denildi.

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