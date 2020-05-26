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Aydın bayram boyunca sessizliğe büründü

AYDIN HABERLERİ  | 26.05.2020 21:07 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı’nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Aydın sessizliğe büründü.İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, Aydın’da sokakları sessizliğe bürüdü.

Ramazan Bayramı’nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Aydın sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, Aydın’da sokakları sessizliğe bürüdü. Efeler ilçesinde sokak ve meydanlarda yalnızca görevli personellerin ve emniyet güçlerinin bulunduğu görüldü. Aydın Atatürk Kent Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı, Batı Gazi Bulvarı, Doğu Gazi Bulvarı, Malazgirt Meydanı, Yeni Dörtyol Kavşağı gibi ana arterlerde dört gün boyunca sessizlik bozulmadı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaş ve sürücülere ise emniyet güçleri tarafından cezai işlem uygulandı. Aydın’da boş kalan sokaklar, yarından itibaren kısıtlamanın sona ermesi ile tekrar hareketlenecek.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Aydın Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Salı

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Merkez
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Şahinci Eczanesi
Merkez
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