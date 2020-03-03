YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın BİLSEM, Polonya’da okullarını tanıttı

Aydın BİLSEM, Polonya’da okullarını tanıttı

AYDIN HABERLERİ  | 03.03.2020 09:42 | Son Güncelleme

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ‘War In Films’ adlı Erasmus+ Okullar Arası Değişim Ortaklıkları Projesi kapsamında Polonya’nın Proszowiche şehrinde etkinlikte bulundu.Eğitim etkinliği süresince öğrenciler okullarını tanıttı, hareketlilik öncesinde seçtikleri savaş filmlerinin sunumlarını yaptı.

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ‘War In Films’ adlı Erasmus+ Okullar Arası Değişim Ortaklıkları Projesi kapsamında Polonya’nın Proszowiche şehrinde etkinlikte bulundu.
Eğitim etkinliği süresince öğrenciler okullarını tanıttı, hareketlilik öncesinde seçtikleri savaş filmlerinin sunumlarını yaptı. Sunumların sonunda online öğrenme yarışma platformu olan Kahoot’ta hazırladıkları sorularla yarıştı. Drama eğitmeni eşliğinde rol değiştirme, canlandırma, rol yapma gibi tekniklerle etkinlikler yaptı. Öğrenciler, proje kapsamında seçtikleri filmlerden bir sahneyi canlandırarak, sanat dersine katılıp, çok uluslu gruplar halinde verilen resimlerde savaş zamanı görsellerini kullanarak hikaye yazdılar.
Ev sahibi okulda gerçekleşen etkinliklerin dışında proje grubu savaşın Polonyadaki etkilerini gözlemlemek amacıyla rehber eşliğinde Auschwitz ve Birkenau, Varşova Ayaklanma Müzesi, Krakow Müzesi ve Hava Tugayı Askeri Üssünü ziyaret etti. Varşova Film Stüdyosunu da ziyaret eden gruplar film çekim sürecini deneyimleme şansı buldu.
Etkinliğe Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Güler Akkubak, Proje Koordinatörü ve İngilizce Öğretmeni Zehra Ateş ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Mehmet Yasir Poyraz ve 6 BİLSEM öğrencisi katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi? 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi?
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
06:10
Sabah
07:30
Öğle
13:26
İkindi
16:38
Akşam
19:11
Yatsı
20:26

Aydın Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Aka Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Kardelen Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Ekipler, Aydın’da kara alışık olmayan yaban hayvanları için seferber oldu

Ekipler, Aydın’da kara alışık olmayan yaban hayvanları için seferber oldu

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.