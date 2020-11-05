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Aydın BŞB Personeli Norban son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN HABERLERİ  | 05.11.2020 14:32 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Personeli Osman Norban, karaciğerinden akciğerine pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Personeli Osman Norban, karaciğerinden akciğerine pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti. 50 yaşındaki Norban memleketi Nazilli’de dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı personeli Norban, önceki gün akşamüstü aniden rahatsızlanarak Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Norban’ın karaciğerden akciğere pıhtı atması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Norban için Nazilli Yıldıztepe Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tahsin Kocaman, AYBA Nazilli Sorumlusu Ethem Kıvanç Yıldırımkaya, Belediye-İş Sendikası Nazilli temsilcileri, iş arkadaşları, ailesi ve dostları katıldı. Baba Halil Norban ve kardeşi Murat Norban, taziyeleri camide kabul etti. Norban’ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı’na gözyaşları içinde defnedildi. Bekar olan Osman Norman, Aydoğdu Mahallesi’nde bulunan evlerinde ailesiyle ikamet ediyordu. Ölümünden önce hem özel bir hastaneye hem de devlet hastanesine giderek muayene olduğu, tedavisi için ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesine yönlendirildiği, ancak bir gün sonraya randevu aldığı ADÜ’ye gidemediği belirtildi.

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