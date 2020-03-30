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Aydın BŞB’nin Yenipazar’a hizmetleri sürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 30.03.2020 09:42 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Yenipazar Belediyesi, Çarşı Mahallesi’ndeki hizmetlerini sürdürüyor.İki belediyenin ekipleri, Küçükçayır Mevkisi’ndeki yolda genişletme ve dolgu çalışması yaptılar.

Aydın BŞB’nin Yenipazar’a hizmetleri sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Yenipazar Belediyesi, Çarşı Mahallesi’ndeki hizmetlerini sürdürüyor.
İki belediyenin ekipleri, Küçükçayır Mevkisi’ndeki yolda genişletme ve dolgu çalışması yaptılar. Ardından Yörük Ali Efe Evi Müzesi’nin batı tarafında kalan Akgün Sokak’ta taş döşeme çalışması yapıldı. Mahalle Muhtarı Süleyman Kozbek, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, Başkan Yardımcısı Malik Ercan ve ekiplere teşekkür ediyorum. Yine mahalleli tarafından talep edilen Açelya Sokak’ın açılması hususu var. Bunu da yetkili kişilere söyledik” dedi.

Aydın BŞB’nin Yenipazar’a hizmetleri sürüyor

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