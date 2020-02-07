Aydın büyükbaşta 8, küçükbaşta ise 48. il oldu

2019 yılında ülkemizde toplam sığır sayısı 17 milyon 688 bin 139 baş oldu. En çok sığır 926 bin 217 baş ile Konya ilinde kaydedildi. Konya’yı sırasıyla 825 bin 725 baş ile Erzurum ve 780 bin 151 baş ile İzmir izledi. Sığır sayısının en düşük olduğu iller ise 12 bin 986 baş ile Kilis, 12 bin 994 baş ile Yalova ve 27 bin 200 baş ile Rize’de kayıtlara geçti. Aydın 444 bin 723 baş ile Türkiye genelinde en çok sığırın bulunduğu 8. il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2019 Hayvansal Üretim İstatistiklerine göre, Aydın’da büyükbaş hayvan sayısı yüzde 2.1, küçükbaş hayvan sayısı ise yüzde 5.2 arttı. TÜİK; Hayvansal Üretim İstatistiklerini verilerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan YÜCEDAĞ tarafından verilen bilgiye göre; 2019 yılında Aydın ilinde büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 445 bin 143 baş olarak gerçekleşti. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,1 oranında artarak 444 bin 723 baş oldu. 2019 yılında manda sayısı ise 420 baş oldu.

Küçükbaş hayvan sayısı yüzde 5,2 arttı

Küçükbaş hayvan sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,2 oranında artarak 361 bin 124 baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,2 oranında artarak 257 bin 162 baş oldu.

2019 yılında ülkemizde toplam koyun sayısı 37 milyon 276 bin 50 oldu. En çok koyun 2 milyon 505 bin 417 baş ile Van ilinde sayıldı. Van’ı sırasıyla 2 milyon 191 bin 228 baş ile Konya ve 1 milyon 969 bin 555 baş ile Şanlıurfa izledi. Koyun sayısının en düşük olduğu iller ise 4 bin 948 baş ile Bartın, 7 bin 673 baş ile Rize ve 17 bin 106 baş ile Düzce olarak rakamlara yansıdı. Aydın 257 bin 162 baş ile Türkiye genelinde en çok koyunun bulunduğu 48. il oldu.

Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan keçi sayısı ise 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,2 oranında artarak 103 bin 962 baş oldu. 2019 yılında ülkemizde toplam keçi sayısı 11 milyon 205 bin 429’dur. En çok keçi 919 519 baş ile Mersin ilinde tespit edildi. Mersin’i sırasıyla 752 bin 809 baş ile Antalya ve 491 bin 357 baş ile Şırnak izledi. Keçi sayısının en düşük olduğu iller ise 794 baş ile Düzce, bin 718 baş ile Bartın ve 2 bin 336 baş ile Ordu ilinde sayıldı. Aydın 103 bin 962 baş ile Türkiye genelinde en çok keçinin bulunduğu 33. il oldu.

