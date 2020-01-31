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Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışmaya devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 31.01.2020 12:14 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri Aydın genelinde çalışmaya devam ediyor.İlçe merkezleri ve kırsal mahallelerde ağaç bakım, budama, ot temizliğine devam eden ekipler peyzaj çalışmalarıyla da Aydın’ı daha da güzelleştiriyor.Efeler’de Kozyatağı Kuvayı Milliye Meydanı’nda peyzaj çalışması yapan ekiplerin bu çalışması vatandaşlardan tam not aldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri Aydın genelinde çalışmaya devam ediyor.
İlçe merkezleri ve kırsal mahallelerde ağaç bakım, budama, ot temizliğine devam eden ekipler peyzaj çalışmalarıyla da Aydın’ı daha da güzelleştiriyor.
Efeler’de Kozyatağı Kuvayı Milliye Meydanı’nda peyzaj çalışması yapan ekiplerin bu çalışması vatandaşlardan tam not aldı. Batı Gazi Bulvarı’nda yol kenarlarına turunç fidanları dikilirken refüje ise şimşir fidanları dikildi.
Diğer taraftan Buharkent ve Kuyucak ilçelerinde büyükşehir belediyesinin sorumluluk alanındaki tüm caddelerde budama çalışması gerçekleştiren ekipler, kuruyan ve tehlike arz eden ağaçların dallarını keserek temizledi. İl genelindeki park ve yeşil alanlarda periyodik bakım çalışmaları devam ederken, köy bağlantı yollarında uzayan yabani otlar, görüntü kirliliği oluşturmaması için ot biçme makineleri ile biçilerek temizlendi. Karacasu, Bozdoğan, Nazilli ve Yenipazar ilçelerinde saha çalışmalarına devam eden ekipler tarafından trafik levhalarının temizliği de gerçekleştirildi. Vatandaşlar yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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Mimar Sinan Eczanesi
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Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Elifnur Eczanesi
Nazilli
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