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Aydın Büyükşehir Belediyesi Çine’de vatandaşlarla buluştu

AYDIN HABERLERİ  | 07.02.2020 09:27 | Son Güncelleme

Vatandaşlarla doğrudan yaşadıkları mahallelerde buluşmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi’nden taleplerini doğrudan kendilerinden dinliyor.Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları dün akşam Çine’de üç farklı mahallede yapılan toplantılarda vatandaşların taleplerini dinledi.Çine’nin Altınova, Cumalı ve Bahçearası mahallelerinde yapılan toplantılarda vatandaşların mahallelerine yapılmasını istedikleri yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulurken yapılan yatırımlarla ilgili bilgi de verildi.Vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin mahallelerine ve Çine’ye yaptığı yatırımlardan duydukları memnuniyeti dile getirirken, yapılan yatırımlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Vatandaşlarla doğrudan yaşadıkları mahallelerde buluşmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi’nden taleplerini doğrudan kendilerinden dinliyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları dün akşam Çine’de üç farklı mahallede yapılan toplantılarda vatandaşların taleplerini dinledi.
Çine’nin Altınova, Cumalı ve Bahçearası mahallelerinde yapılan toplantılarda vatandaşların mahallelerine yapılmasını istedikleri yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulurken yapılan yatırımlarla ilgili bilgi de verildi.
Vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin mahallelerine ve Çine’ye yaptığı yatırımlardan duydukları memnuniyeti dile getirirken, yapılan yatırımlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Atasoy Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
Merkez
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Efe Eczanesi
Nazilli
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