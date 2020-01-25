YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesine yardım elini uzattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesine yardım elini uzattı

AYDIN HABERLERİ  | 25.01.2020 17:21 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Elazığ’da dün akşam saatlerinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında Elazığ’a yardım elini uzatıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Elazığ’da dün akşam saatlerinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında Elazığ’a yardım elini uzatıyor. İlk aşamada acil olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kuru gıda, elektrikli soba, battaniye ve içme suyu dolu kamyon deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları da deprem bölgesine giderek incelemelerde bulunacak. Tespit edilecek eksikler doğrultusunda yardımlara devam edilecek.
Depremin acısının bir kez daha yaşandığını kaydeden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Gün dayanışma günü. Meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Yardım görevlilerimizin enkaz altındaki vatandaşlarımıza da bir an önce ulaşmalarını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
CHP’li belediye başkanlarıdan Elazığ’a yardımCHP’li belediye başkanlarıdan Elazığ’a yardım
Ahmet Nur Çebi, Söke Beşiktaşlılar Derneği’ni açtıAhmet Nur Çebi, Söke Beşiktaşlılar Derneği’ni açtı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muhtardan örnek bir hizmet

Muhtardan örnek bir hizmet

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Hisarcık polisinden trafik uygulaması

Hisarcık polisinden trafik uygulaması

Kaymakam Çiçek: "Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz"

Kaymakam Çiçek: "Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz"

Yarıyıl tatilinde eğitime ara vermeyen öğrenciler sinema ile ödüllendirildi

Yarıyıl tatilinde eğitime ara vermeyen öğrenciler sinema ile ödüllendirildi

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Aydın Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:12
Öğle
13:26
İkindi
16:07
Akşam
18:30
Yatsı
19:49

Aydın Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Gazi Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri

Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.