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Aydın Büyükşehir Belediyesi farklı noktalarda içme suyu hat çalışmalarına devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 05.09.2020 11:32 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri Nazilli, İncirliova ve Bozdoğan’da içme suyu hat çalışmalarını sürdürüyor.Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) kent genelinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri Nazilli, İncirliova ve Bozdoğan’da içme suyu hat çalışmalarını sürdürüyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) kent genelinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. İncirliova, Bozdoğan ve Nazilli ilçelerinden aynı anda içme suyu ve enerji nakil hattı çalışmalarının sürdürüldüğü, vatandaşların ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretildiği belirtildi.
ASKİ tarafından yapılan açıklamada; İncirliova’nın Palamut Mahallesi’nde 1.400 metrelik içme suyu isale hattı ile enerji nakil hattı çalışması yapıldığı, Bozdoğan ve Nazilli ilçelerinde de içme suyu hat çalışmalarını sürdürüldüğü belirtildi. Bozdoğan’ın Kazandere Mahallesi’nde 1.200 metrelik içme suyu hattı çalışmasının devam ettiği belirtilen açıklamada aynı zamanda Nazilli’nin Eycelli Mahallesi’nde de içme suyu şebeke hattı yapımına devam edildiği belirtildi.

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