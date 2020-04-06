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Aydın Büyükşehir Belediyesi, gıda sorunu yaşanmaması için harekete geçti

AYDIN HABERLERİ  | 06.04.2020 13:15 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm dünyayı etkisi altına Korona virüs nedeniyle gıda sorunu yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek "Özellikle işsiz kalan mevsimsel tarım işçilerinin ve hizmet sektöründe istihdam edilemeyen gençler tarımsal üretime yönlendirilmeli, bu tarlalar ekilmeli" dedi.Koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerin kendini dışarıya kapattığını, ithalatın durduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, "Haziran ayından itibaren gıda sorunu yaşayabiliriz.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm dünyayı etkisi altına Korona virüs nedeniyle gıda sorunu yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek "Özellikle işsiz kalan mevsimsel tarım işçilerinin ve hizmet sektöründe istihdam edilemeyen gençler tarımsal üretime yönlendirilmeli, bu tarlalar ekilmeli" dedi.
Koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerin kendini dışarıya kapattığını, ithalatın durduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, "Haziran ayından itibaren gıda sorunu yaşayabiliriz. Acil tedbir alınması gerekli. Bu kapsamda ata tohumundan milyonlarca fide üretimi yaparak vatandaşlara dağıtmaya devam edeceğiz" dedi.
Yaşanan bu süreçte gıda güvenliğinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Çerçioğlu, işsiz kalan gençlerin gerekli izolasyon ve sağlık önlemlerinin alınarak tarımsal üretime yönlendirilmesinin yanı sıra çiftçiye tohum, ilaç, gübre ve mazot desteğinin verilmesi gerektiğini de vurguladı. Türkiye’de toprakların ekim mevsiminin geldiğine dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Ege’de, Akdeniz’de, Çukurova’da, Karadeniz’de tarlalarda çalışan milyonlarca mevsimlik işçi var. Bunlara destek olmalıyız. 20’li yaşlarında esnafların yanında çalışan binlerce gencimiz işsiz kaldı. Bu gençlerimizi gerekli izolasyon ve sağlık önlemlerini alarak tarımsal üretim alanında değerlendirmeliyiz. Bu verimli topraklar bu mevsimde boş kalmamalı, ekilmeli. Geçen yıl haziran ayında aldığımız domatesin kilosu 3-4 liraydı. Eğer bu topraklarda ekim olmazsa bu rakamlar büyük oranda artacak" dedi.
“Çiftçimizin yanındayız”
Aydın’da krizden korunmak için kooperatifleşmek isteyen çiftçilere her türlü desteği verdiklerini belirten Başkan Çerçioğlu, isteyen üreticilere de tohum ve fide desteğinde bulunmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Başkan Çerçioğlu "Biz, Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak, kooperatifleşmek isteyen bütün çiftçilerimize tam destek veriyoruz. Şimdiye kadar 3 milyon Ata Tohumlarından elde ettiğimiz fidelerden dağıttık. İmkanlarımız dahilinde üreticilere de şimdiye kadar yaptığımız gibi tohum ve fide desteğinde bulunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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